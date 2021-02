Campobello. Covid: Appena conclusa la giornata di screening: 530 tamponi processati e zero positivi

Dato confortante, ma non è il momento di abbassare la guardia: ancora circa 81 i contagiati . Zero casi di positività su 530 tamponi processati: è stato questo l’esito dell’attività di screening espletata oggi in piazza Eremita e promossa dall’Asp di Trapani, su richiesta dell’Amministrazione comunale, che ha voluto mettere a disposizione della cittadinanza una nuova iniziativa di prevenzione rivolta in particolar modo alle attività commerciali e ai pubblici esercizi di Campobello, che in quest’ultimo periodo sono stati particolarmente colpiti dal Covid.

REDAZIONE, 14 FEB –