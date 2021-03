Campobello , Consiglieri di minoranza : Caro Don Quijote, come ti capiamo!

Caro Don Quijote, come ti capiamo!

Don Quijote de La Mancha (trascritto in Chisciotte in italiano) è il protagonista di una delle opere letterarie più famose della letteratura spagnola. Scritto da Miguel de Cervantes, tratta della storia di Alonso Quijano, povero cavaliere spagnolo che diventa pazzo dopo aver letto troppi libri riguardanti la cavalleria medievale e per questo motivo si convince di essere anch’egli un cavaliere. Si tratta di un’opera seicentesca meravigliosa perché molto ironica, ma allo stesso tempo ricca di spunti di riflessione.

Al giorno d’oggi ancora si dice, quando si pensa di fare delle azioni vane, che si sta lottando contro i mulini a vento come Don Quijote!

Ebbene, oggi più che mai, i Consiglieri di minoranza di Campobello di Mazara credono di essere come Don Quijote, con la piccola differenza che loro non sono ancora impazziti!

Se dovessimo ricorrerre a qualche altro aneddoto letterario per descrivere la situazione attuale del Comune di Campobello di Mazara, sicuramente potremmo pensare alla tela di Penelope, perché mentre qualcuno cerca di tessere qualcosa, qualcun’altro scuce il lavoro nottetempo…o meglio ancora, lascia che la tela si disfi da sola perché sarebbe troppo faticoso anche solo cercare di scucirla.

Dalle elezioni di Ottobre fino ad oggi i Consiglieri Comunali di Minoranza si sono impegnati per portare alla luce tramite gli strumenti a propria disposizione le più disparate problematiche presenti nel territorio di Campobello di Mazara, ma purtroppo ad oggi, 14/03/2021, non hanno ancora ricevuto alcun tipo di risposta in merito, né loro e tantomeno i cittadini.

Per rendere l’idea, di ciò che fino ad ora è stato richiesto, riportiamo di seguito una cronistoria delle interpellanze, interrogazioni e mozioni che sono state inviate al Comune dai Consiglieri di minoranza.

Inutile dire che ad oggi, nessuno ha ancora ricevuto riscontri in merito…

13/11/2020 Interpellanza Covid 19, in cui si chiedeva al Sindaco se intedeva procedere alla sanificazione di alcune strutture pubbliche vista la situazione di emergenza sanitaria (firmata da Consigliere G. Fazzuni)

20/11/2020 Interpellanza per richiesta informazioni sul patteggiamento del Sindaco per le spese sostenute per le consulenze (firmata da Consigliere G. Fazzuni)

30/11/2020 Interrogazione per chiarimenti sul discorso tenuto dal Consigliere Simone Tumminello in data 27/10/2020 (firmata da Consigliere G. Fazzuni)

16/12/2020 Interrogazione sulle infiltrazioni di acqua piovana nell’Aula Magna dell’Istituto Luigi Pirandello (firmata dai Consiglieri L. Catanzaro, C. Prinzivalli, I. Montalbano, T. Di Maria, G. Fazzuni)

04/01/2021 Richiesta di dotare i dipendenti del servizio di raccolta rifiuti dei guanti di protezione e di eventuali altri D.P.I. (firmata dai Consiglieri L. Catanzaro, C. Prinzivalli, I. Montalbano, T. Di Maria, G. Fazzuni)

05/01/2021 Interrogazione sullo stato dei cavi elettrici pericolanti e in stato precario nelle frazioni di Torretta Granitola e Tre Fontane (firmata dai Consiglieri L. Catanzaro, C. Prinzivalli, I. Montalbano, T. Di Maria, G. Fazzuni)

11/01/2021 Mozione: Presa di posizione dell’Amministrazione nei confronti del Proposta di Carta Nazionale delle Aree Potenzialmente Idonee allo smaltimento dei rifiuti nucleari

Campobello di Mazara (firmata dai Consiglieri L. Catanzaro, C. Prinzivalli, I. Montalbano, T. Di Maria, G. Fazzuni)

12/01/2021 Richiesta diritto di informazione ai sensi dell’art. 24 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale, sulle opere pubbliche e sui lavori di manutenzione eseguiti durante l’amministrazione Castiglione (firmata dai Consiglieri L. Catanzaro, C. Prinzivalli, I. Montalbano, T. Di Maria, G. Fazzuni)

14/01/2021 Interpellanza: Abbattimento delle barriere architettoniche nella via Marconi ad angolo con la via Garibaldi (davanti municipio) (firmata dai Consiglieri L. Catanzaro, C. Prinzivalli, I. Montalbano, T. Di Maria, G. Fazzuni)

20/01/2021 Interrogazione sulla sicurezza in città, dove si chiedeva come si intedeva procedere per arginare le continue incursioni pericolose nel territorio del Comune ad opera di soggetti noti alle Forze dell’Ordine. (firmata dai Consiglieri L. Catanzaro, C. Prinzivalli, I. Montalbano, T. Di Maria, G. Fazzuni)

20/01/2021 Interrogazione sull’Istituzione dell’Anagrafe Canina (firmata dai Consiglieri L. Catanzaro, C. Prinzivalli, I. Montalbano, T. Di Maria, G. Fazzuni)

01/02/2021 Segnalazione caditoia occlusa nella Piazza Buffa Nino, in prossimità dell’Ufficio Sanitario di Campobello di Mazara (firmata dai Consiglieri L. Catanzaro, C. Prinzivalli, I. Montalbano, T. Di Maria, G. Fazzuni)

03/02/2021 REGOLAMENTO: COLLOCAZIONE DELLE PASSERELLE SULL’ARENILE DI TRE FONTANE E TORRETTA GRANITOLA, in cui, si invitava ad installare le passerelle sull’arenile per un periodo di tempo più esteso rispetto ai mesi estivi(firmata dai Consiglieri L. Catanzaro, C. Prinzivalli, I. Montalbano, T. Di Maria, G. Fazzuni)

15/02/2021 Richiesta ripristino illuminazione nel tratto di territorio compreso tra la 135esima e la 142esima ovest a Tre Fontane (firmata dai Consiglieri L. Catanzaro, C. Prinzivalli, I. Montalbano, T. Di Maria, G. Fazzuni); non abbiamo avuto notizie ufficiali in merito a questa vicenda ma abbiamo potuto constatare che l’illuminazione è stata ripristinata.

16/02/2021 Mozione per l’istituzione di una convenzione per aiuto ed assistenza ai contagiati di Covid-19 (firmata dai Consiglieri L. Catanzaro, C. Prinzivalli, I. Montalbano, T. Di Maria, G. Fazzuni)

22/02/2021 Mozione: per la realizzazione di un rifugio sanitario per la custodia degli animali randagi sul bene confiscato alla mafia di Contrada Tonciolo. (firmata dai Consiglieri L. Catanzaro, C. Prinzivalli, I. Montalbano, T. Di Maria, G. Fazzuni)

03/03/2021 Richiesta ripristino illuminazione e decoro in via Garibaldi (firmata dai Consiglieri L. Catanzaro, C. Prinzivalli, I. Montalbano, T. Di Maria, G. Fazzuni)

12/03/2021 Interrogazione: “Messa in sicurezza dei nodi ad alto rischio della rete viaria comunale”, rotatorie strada provinciale che collega Campobello a Tre Fontane e Torretta Granitola. (firmata dai Consiglieri L. Catanzaro, C. Prinzivalli, I. Montalbano, T. Di Maria, G. Fazzuni)

Queste richieste giacciono ancora sui tavoli del Comune (o forse negli hard disk) senza alcun tipo di riscontro, ne per i Consiglieri e nemmeno per i cittadini.

Sarebbe necessario indire delle sedute consiliari per discutere su queste tematiche e cercare insieme delle soluzioni concrete, ma l’ultima seduta che si è svolta on-line risale a più di un mese fa e ad oggi non è stato ancora fissato un nuovo incontro.

Probabilmente è più importante dedicarsi ad eventi di pura demagogia e rappresentanza piuttosto che concentrarsi sui veri problemi e su come agire in merito…

Carla Prinzivalli

Liliana Catanzaro

Tommaso Di Maria

Isabel Montalbano

Giuseppe Fazzuni

