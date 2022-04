CAMPOBELLO: COMUNICATO STAMPA DEL GRUPPO DI DIVENTERA’ BELLISSIMA

Reading Time: 2 minutes

COMUNICATO STAMPA DEL GRUPPO DI DIVENTERA’ BELLISSIMA

Il circolo cittadino di Diventerà Bellissima, insieme a tutti i dirigenti ed ai rappresentanti istituzionali locali, esprime grande soddisfazione per l’importante risultato raggiunto e ringrazia il Presidente della Regione Siciliana On. Musumeci e tutta la Giunta Regionale, per l’attenzione riservata al nostro Territorio.

Durante la visita istituzionale che ha visto il Presidente Musumeci presente a Campobello di Mazara, avevamo evidenziato alcune criticità con particolare riferimento ai danni causati dal maltempo che avevano come conseguenza determinato l’invasione di rifiuti su tutto l’arenile della nostra spiaggia e crolli di alcuni tratti del manto stradale del lungomare. Con delibera di Giunta Regionale n. 180 del 6 Aprile 2022, il Comune di Campobello di Mazara risulta destinatario della somma di euro 250.000,00 per la sistemazione delle strade del litorale e dell’arenile di Tre Fontane. Si ringrazia pertanto per avere accolto positivamente a suo tempo l’ istanza presentata dal capo dell’ amministrazione Giuseppe Castiglione in cui si chiedeva l’ intervento straordinario al Presidente Musumeci.

Non abbiamo mai perso tempo nel fare propaganda attraverso i social, non abbiamo mai denigrato l’operato altrui, purtroppo riscontriamo spesso che si cerca di fomentare e strumentalizzare le sofferenze e i problemi del territorio.

Abbiamo grande rispetto della cittadinanza, riteniamo infatti che il cittadino nelle istituzioni debba trovare conforto, vicinanza e soprattutto soluzioni alle criticità .

Non abbiamo mai scambiato la politica per un concorso fotografico.

Siamo impegnati tutti i giorni per dare soluzioni lasciando spesso anche spazio a visioni travisate e artefatte, figlie certamente della mancanza di conoscenza.

Non ci siamo mai affidati alla cabala e non scomodiamo certamente la “Divina Provvidenza”, comprendiamo purtroppo che a volte risultano incomprensibili i termini impegno e dedizione, restiamo peraltro fermamente convinti che la nostra cultura del lavoro, non dell’apparenza, alla fine darà i risultati sperati.

Con grande soddisfazione, pertanto, non possiamo oggi esimerci dal ringraziare chi non ha lasciato indietro Campobello di Mazara, chi come noi su scala diversa opera per il bene comune e per dare lustro a tutta la Regione. A nome del coordinatore del Circolo cittadino di Diventerà Bellissima Giovanni Palermo, insieme al Sindaco Giuseppe Castiglione, al Presidente del Consiglio Piero Di Stefano, agli Assessori e ai Consiglieri Comunali del movimento, esprimiamo un sentito grazie al Presidente della Regione Siciliana.

