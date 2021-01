Campobello. Avis 2020 da incorniciare: Donazioni in aumento

“L’ AVIS Comunale di Campobello di Mazara, tiene a ringraziare di cuore le donatrici e i donatori per la grande solidarietà dimostrata nel 2020”.

Lo sottolinea il Presidente Nino Accardo, tracciando un bilancio sull’anno appena trascorso. “Abbiamo potuto contare su una grande mobilitazione sin dai primi mesi della pandemia, ma che si arrivasse ad aumentare le donazioni non era scontato.

L’emergenza sanitaria non ha frenato le donazioni sul territorio comunale, anzi, queste sono aumentate: nel corso del 2020 sono state 855 a fronte delle 851 registrate nel 2019, con nuovi donatori: che si sono affacciati per la prima volta al mondo del dono in aumento rispetto all’anno precedente, Il timore iniziale che la gente non venisse più a donare è stato contenuto grazie alla campagna di sensibilizzazione, l’attività costante di informazione all’utenza circa le misure adottate per tutelare la salute del donatore ha consentito a numerose persone di intraprendere il percorso di donatore, cogliendo l’importanza del gesto che poteva e doveva essere compiuto anche durante i mesi problematici del lockdown.

Gli “avisini” della sezione di Campobello tengono a sottolineare la particolare organizzazione messa in campo per il rispetto delle misure anticovid, oltre a far si che l’intero percorso della donazione si svolga in assoluta sicurezza per i donatori. Tra le misure messe in campo, oltre le norme di legge, la sanificazione periodica dei locali e la prenotazione obbligatoria. Quest’ultima ha permesso di garantire un maggior controllo degli accessi al fine di evitare assembramenti. Alla prenotazione telefonica o in sede è stata affiancata la prenotazione tramite Facebook, che garantisce al donatore di pianificare la propria donazione in totale autonomia.

La pandemia ha purtroppo limitato le attività alla sola raccolta del sangue, fatta eccezione la fornitura di buoni alimentari per i nuclei familiari di donatori in difficoltà. La tradizionale collaborazione e la sinergia di Avis con altre associazioni operanti sul territorio è stata rimandata ad un futuro, si spera prossimo. “Il 2021 è appena cominciato, invitiamo chiunque lo volesse, a salire a bordo di questa nave per traghettarla insieme verso i prossimi traguardi” questo l’appello del Presidente Accardo.

Per prenotare la donazione presso AVIS si può telefonare ai seguenti numeri:

329-3152389; 368681131; 0924-48504

Mi piace: Mi piace Caricamento...