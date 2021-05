Con la diminuzione dei contagi e le riaperture disposte dal governo, torna anche la stagione della musica dal vivo in Italia. La Sicilia si prepara a riaccogliere Antonello Venditti che ha programmato un tour nazionale in acustico “Unplugged Special Special 2021”. Il cantautore romano, per l’occasione, ripercorrerà il suo ricco repertorio, rivisitato in chiave acustica. Il 4 agosto alle Cave di Cusa di Campobello di Mazara, in collaborazione con il Comune.

