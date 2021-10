Campobello: ALLERTA METEO DI COLORE ARANCIONE

ALLERTA METEO DI COLORE ARANCIONE: IL SINDACO CASTIGLIONE INVITA ALLA PRUDENZA

Il sindaco Giuseppe Castiglione invita la cittadinanza alla massima prudenza e a prestare particolare attenzione negli spostamenti, evitando di sostare in prossimità di alberi e di esporsi a possibili situazioni di rischio in considerazione del forte maltempo che si sta verificando in queste ore e che potrebbe continuare anche nel pomeriggio.

L’allerta di colore arancione diramata dal Dipartimento Regionale della Protezione Civile prevede infatti per l’intera giornata odierna temporali e rovesci con forti raffiche di vento e locali grandinate.

Il sindaco invita inoltre a prestare attenzione agli annunci diramati dall’Amministrazione comunale sul sito istituzionale del Comune (www.comune.campobellodimazara.tp.it, a mezzo stampa e tramite i social network Facebook e Istagram).

