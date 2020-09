Campobello. Al Comune la modulistica per partecipare alla selezione per 2 master nel settore Agroalimentare

Quando si lavora tanto i frutti si raccolgono sempre!

Il Giornale di Sicilia, ieri, ha dedicato ampio spazio alla Fondazione “Emporium del Golfo” di cui fanno parte il nostro Comune e l’istituto scolastico “Pirandello – S. Giovanni Bosco”, unitamente ad altri partners pubblici e privati.

La Fondazione, di cui è capofila l’istituto Tecnico, Economico e Tecnologico “Caruso” di Alcamo e che ha come obiettivo principale la formazione di tecnici altamente specializzati da inserire nelle aziende del settore agroalimentare, anche quest’anno, per il secondo consecutivo, ha attivato due percorsi formativi rivolti a studenti e studentesse in possesso di un diploma di scuola secondaria:

1) TECNICO SUPERIORE PER LA GESTIONE DELL’AMBIENTE AGRO-ALIMENTARE

2) TECNICO SUPERIORE RESPONSABILE DELLE PRODUZIONI E DELLE TRASFORMAZIONI AGRARIE, AGRO-ALIMENTARI E AGRO-INDUSTRIALI

I corsi sono gratuiti e destinati ad un massimo di 50 corsisti (25 per singolo percorso). I due percorsi avranno durata biennale e saranno articolati in 2000 ore con frequenza obbligatoria di almeno l’80% delle ore.

Nell’Ufficio di Gabinetto del nostro Comune di Campobello è possibile ritirare i moduli per partecipare alla selezione per l’accesso ai corsi di alta formazione. Le domande di iscrizione dovranno essere inviate entro il 14 ottobre.