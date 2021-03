Bonus elettrodomestici 2021, a chi spetta e come ottenerlo

La Legge di Bilancio 2021 ha confermato il Bonus elettrodomestici per un altro anno, aumentando anche il tetto di spesa, che passa da 10.000 a 16.000 euro. Il bonus rientra nelle agevolazioni previste per la ristrutturazione delle abitazioni e dei condomini, nelle quali troviamo il bonus casa, il bonus giardini e aree verdi e il sisma bonus. Per accedere all’agevolazione, che prevede uno sconto Irpef del 50% sull’acquisto di mobili ed elettrodomestici, ci sono alcuni requisiti da rispettare, sia in termini di tempistiche sia in termini di caratteristiche dell’agevolazione.

I requisiti

Per accedere al Bonus Mobili, bisogna aver effettuato una ristrutturazione della casa non prima del 01 gennaio 2020. Deve dunque essere collegato ad altri lavori di efficientamento dell’abitazione o del condominio. Per ottenere lo sconto, non è necessario acquistare mobili o elettrodomestici che appartengono all’ambiente oggetto di ristrutturazione, ma si può ad esempio acquistare una lavastoviglie anche se si è ristrutturata la camera da letto. Per quanto riguarda i condomini, l’agevolazione prevede uno sconto sulle spese di arredamento delle parti comuni, le cui quote vanno suddivise in base ai millesimi di cui si è proprietari. Non si può dunque acquistare un elettrodomestico per il proprio appartamento se la ristrutturazione è condominiale.

Il bonus può essere richiesto per tutti gli acquisti effettuati entro il 31 dicembre 2021, anche per gli elettrodomestici acquistati con finanziamento.

Gli elettrodomestici, per rientrare nel bonus devono avere una classe energetica minima A+, perché l’obiettivo dell’agevolazione è quello di favorire l’efficientamento energetico degli edifici e di ammodernare gli appartamenti e i condomini. Bisogna dunque scegliere elettrodomestici tecnologicamente avanzati che quindi hanno un prezzo superiore in media.

L’investimento iniziale però, può essere facilmente recuperato in virtù del risparmio ottenuto in bolletta. Gli elettrodomestici di classe A+ e superiori infatti riescono a ridurre i costi sulle bollette di circa il 30% in un anno e sono anche protetti da maggiori garanzie su ricambi e assistenza. Sul sito www.sulsicuro.it potete trovare consigli e spunti utili sull’acquisto di apparecchi validi e certificati.

Come ottenere il bonus

Per ottenere il bonus la procedura è simile alle altre agevolazioni del Bonus Casa. È obbligatorio conservare tutte le fatture degli acquisti e la prova del pagamento, che può essere il bonifico bancario, il bonifico postale o la documentazione del finanziamento. Non è consentito il pagamento con assegni o contanti. Il bonus vale per singola unità immobiliare, pertinenza o spazio comune condominiale. Chi ha pertanto più unità immobiliari ed effettua lavori di ristrutturazione, può chiedere più volte la stessa agevolazione.

Oltre alle note di spesa, per richiedere il bonus mobili, è necessario allegare anche il certificato del comune o una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che attesti la data di inizio degli interventi di ristrutturazione dell’unità immobiliare. Una volta completata tutta la raccolta dei documenti, si invia tutto all’Agenzia delle Entrate al momento della dichiarazione dei redditi, che provvederà a ripartire la quota di spesa in 10 rate annuali di pari importo. A differenza del Bonus Casa 110%, il totale della spesa non può essere ceduto a terze parti, avendo così uno sconto immediato in fattura, ma dev’essere richiesto come agevolazione sui redditi.