Avis Campobello ringrazia la famiglia Di Natale-Stassi.

Una generosa donazione alla sezione comunale AVIS DI Campobello di Mazara è stata formalizzata alla presenza del Presidente della sezione Nino Accardo e del consigliere Nazionale Avis Vito Puccio.

La famiglia Di Natale-Stassi ha infatti consegnato, nei giorni scorsi, un autovettura Toyota che sarà impiegata per il trasporto sangue e per accompagnare i donatori presso l’ospedale di Marsala nel caso di donazione di plasma. Questa procedura infatti, rientra tra quelle effettuate impiegando un particolare macchinario, il separatore cellulare, presente solo nei i centri trasfusionali.

Anche se pensiamo di non aver fatto nulla di straordinario, hanno dichiarato i donatori, è anche un modo per dimostrare gratitudine nei confronti di un’associazione impegnata in prima linea a favore dei malati.

Gratitudine è stata espressa dai vertici dell’AVIS: «Siamo particolarmente grati per questo gesto di attenzione nei confronti della nostra associazione – ha commentato il Presidente Nino Accardo – rappresenta per noi un segnale di stima e incoraggiamento a proseguire nel nostro impegno».

