Avis Campobello: RELAZIONE SULL’ATTIVITA’ DI RACCOLTA SVOLTA NELL’ANNO 2021

Reading Time: 3 minutes

RELAZIONE DEL PRESIDENTE SULL’ATTIVITA’ DI RACCOLTA SVOLTA NELL’ANNO 2021

E DA SVOLGERE NEL 2022

un altro anno si è chiuso all’insegna di un impegno reso al servizio del Volontariato Avisino, il cui obbiettivo fondamentale è stato quello della raccolta di sangue.

Abbiamo dato un notevole contributo al SIMT di Marsala con l’apporto di 930, sacche, frutto di una costante collaborazione di tutto l’intero Consiglio Direttivo e di Volontari che hanno spontaneamente offerto la loro collaborazione.

Possiamo esprimere soddisfazione per i dati raggiunti e di avere contribuito a superare le difficoltà di quanti hanno avuto bisogno di sangue. L’attività di raccolta è stata regolarmente svolta di concerto con il SIMT di Marsala, secondo la convenzione stipulata con l’Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) di Trapani.

Un altro fondamentale obiettivo da perseguire resta quello di potere effettuare presso la nostra Unità la raccolta di emocomponenti, plasma e piastrine, seguendo le indicazioni e i suggerimenti della Dirigente del SIMT di Marsala, D.ssa Graziella Vaccaro, e la disponibilità del medico dell’UDR, Dott. Stefano Rizzuto.

Comunque è da sottolineare che nel corso di quest’anno diversi donatori si sono sottoposti alla plasmaferesi e piastrinoaferesi presso il Centro Trasfusionale di Marsala.

Riportiamo di seguito il prospetto dei dati relativi all’attività di raccolta durante l’anno 2021, nel quale viene evidenziato il numero dei donatori alla prima donazione.

– Numero dei Soci iscritti al 31/12/2021 444 di cui: Soci donatori …………… n. 438 Soci collaboratori …………n. 6

– Numero delle sacche di sangue raccolte 930 – Numero delle unità emotrasfusionali raccolte nell’UdR…………………………….. n. 916 per plasma/piastr.aferesi al SIMT……n. 14 – Numero dei giovani alla prima donazione 57 – Indice di donazione (riferimento a 11.090 abitanti) 7,80%

In relazione all’attività di propaganda, abbiamo provveduto ad affiggere locandine e manifesti in tutti i locali pubblici, vista l’impossibilità di intraprendere ulteriori attività causa la pandemia.

La partecipazione attiva dei volontari, esempio di impegno sociale e condivisione di valori, è stata sempre raccolta da un gruppo di operatori che si sono alternati alla guida della sezione.

In questi quattro decenni siamo cresciuti come numero di soci, come numero di donatori e come numero di donazioni.

Rispetto allo stesso periodo dello scorso anno il numero delle donazioni è aumentato di 76 unità, raggiungendo le 930 sacche di sangue, rispetto le 854 raccolte l’anno scorso.

Non è un caso, quindi, che la nostra sezione sia rappresentata in ambito Provinciale da Francesco Licata che ricopre la carica di Presidente e da Giovanni Manuel Lentini in qualità di Consigliere, in ambito regionale, Bartolomeo di Martino con la carica di componente della Commissione Verifica Poteri e componente della stessa a livello provinciale e in ambito nazionale da Vito Puccio in qualità di consigliere.

PROSPETTO DELLE BENEMERENZE MATURATE NELL’ANNO 2021

40 distintivi in rame, otto Donazioni; 14 distintivi in argento, sedici Donazioni; 20 distintivi in argento dorato, trentasei Donazioni; 6 distintivi in oro e goccia a smalto, cinquanta donazioni; 4 benemerenze in oro con rubino, oltre 50 donazioni; 2 benemerenza in oro con smeraldo, 100 donazioni.

INOLTRE l’Avis ha intenzione di intitolare la sezione al Prof.Vincenzo Maria Gentile

Mi piace: Mi piace Caricamento...