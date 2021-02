Asp Trapani, per chi rientra in Sicilia tamponi rapidi nel Drive in dell’aeroporto V. Florio

REDAZIONE, 02 FEB – L’Asp di Trapani comunica che dal lunedì 1 febbraio a lunedì 15 febbraio 2021 i soggetti che faranno ingresso in Sicilia potranno sottoporsi a tampone antigenico rapido nella sede Drive in dell’Usca aziendale allestita nell’Aeroporto “V. Florio” di Birgi, dove il servizio è garantito in coincidenza con i voli in arrivo da località fuori regione.

Resta inoltre confermata la sede drive in dell’Usca del Distretto sanitario di Trapani alla Cittadella della Salute – Palazzo Quercia, Erice. Il servizio è attivo tutti i giorni dalle 8.30 alle 13.30.

La disposizione si inserisce nella più ampia ordinanza contingibile e urgente n.11 (del 30/1/2021) del presidente della Regione siciliana relativa alle misure di prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.