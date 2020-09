Asp Trapani: Mazara del Vallo, dal 5 ottobre Cup in ex Area Emergenza

La direzione strategica dell’Azienda sanitaria provinciale di Trapani comunica con una nota che gli sportelli Cup di Mazara del Vallo, da lunedì 5 ottobre 2020 saranno trasferiti nei locali dell’ex Area Emergenza di via Livorno.

Lo spostamento è stato disposto al fine di ottimizzare e migliorare i servizi destinati all’utenza ed evitare assembramenti all’interno dall’ospedale, nel pieno rispetto dei protocolli di sicurezza anti contagio Covid.

La direzione aziendale comunica inoltre che si sta procedendo alla pianificazione del trasferimento del Poliambulatorio e dell’Ambulatorio Infermieristico che attualmente si trovano in via Castelvetrano 23, nei nuovi locali di via Livorno, in programma nei prossimi giorni.

I servizi Cup sono disponibili dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13; il martedì e il giovedì anche dalle 15 alle 17.

