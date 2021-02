Archeoclub Campobello. “Purrazzo” tra botanica e credenza popolare  

Campo fiorito di Purrazzo

“ U Purrazzo”, pianta, che fruttifica precocemente, molto nota nell’antichità, oggi dimenticata, era nella credenza agricola la premonitrice dell’abbondanza per l’annata in corso.

Il saggio antico vaticinava: “Quannu lu purrazzu purrazzia, la mennula minnulia, la fava si fa la via e lu frummentu si mazzia” ( Quando u purrazzu fiorisce bene, le mandorla avranno una ricca allegagione, le fave produrranno abbondanti frutti/baccelli ed il frumento fruttificherà spighe come mazze).

“U Purrazzo”, in dialetto siciliano, pianta che somiglia ad un giglio, appartiene alle famiglie delle “LILIACEAE”, in botanica “Asfodelo” mediterraneo, per i greci era un fiore legato al culto di Persefone, come ci racconta Omero nell’Odissea nel “Libro XI”, in cui Ulisse evoca

gli spiriti dei defunti, e in quello “XXIV”, ultimo libro, nel prato degli Asfodeli. Era una pianta nella quale ci si nutriva nei tempi di carestia come attesta Esiodo. Sulla commestibilità del gambo e delle radici ne parla Teofrasto.

Plinio afferma che Pitagora andava ghiotto dei tuberi cucinati sotto le ceneri con l’aggiunta di sale e di olio.

Gli antichi greci erano soliti piantare “ u Purrazzo” sulle tombe di propri cari, così da poterne trovare il necessario nutrimento nell’aldilà.

Campobello di Mazara 20/02/2021

IL PRESIDENTE DELL’ARCHEOCLUB

ANTONINO GULOTTA