Archeoclub Campobello, contrario alla proposta di far diventare la Sicilia deposito di rifiuti nucleari

Il direttivo, unitamente ai soci della sede Archeoclub di Campobello di Mazara, manifestano il loro disappunto per la paventata e scellerata decisione, dei nostri governanti, di voler smaltire scorie nucleari radioattive nella nostra terra di Sicilia. Iniziativa a nostro parere disastrosa e pregiudizievole per l’ambiente, per le cose e per la salute della popolazione. Invochiamo l’unità di tutto il popolo siciliano, respingiamo con forza tale scempiaggine. Non vogliamo una Sicilia pattumiera, ma terra d’arte, di cultura, di sviluppo e di accoglienza.

Unisciti a noi. Non subire!

Il Presidente Antonio Gulotta