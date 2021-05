Archeoclub Campobello Cave di Cusa: LUNEDÌ 17 MAGGIO, “SPACCIAMO CULTURA” CON FEDERICA ANGELI

LUNEDÌ 17 MAGGIO, “SPACCIAMO CULTURA” CON FEDERICA ANGELI

“Spacciamo cultura” è il nuovo progetto dell’archeoclub Campobello Cave di Cusa che

prenderà il via lunedì 17 Maggio.



Il progetto ha l’ambizioso obiettivo di invitare i cittadini alla lettura.

L’archeoclub promuoverà una serie di incontri, con scrittori, che verranno trasmessi in

diretta sulla pagina facebook dell’associazione.

La prima ospite, che ha accettato il nostro invito, sarà la Grande scrittrice romana de “La

Repubblica ” Federica Angeli che, sfidando le associazioni malavitose, con la propria

denuncia e con la propria testimonianza, ha mandato a processo e fatto condannare diversi

associati dei clan di Ostia.

Ecco una breve biografia tratta dal suo ultimo libro:

“Federica Angeli, cronista di nera e giudiziaria, scrive per “La Repubblica” dal 1998,

dove è redattrice dal 2005. Dal 2013 vive sotto scorta dopo le minacce mafiose ricevute

mentre svolgeva un’inchiesta sulla criminalità organizzata ad Ostia. Tra i premi vinti, il

Premio Passetti-Cronista dell’anno nel 2012 e 2013, il premio Donna dell’Anno (2015),

assegnato dal Sindaco di Roma, il Premio Articolo 21 (2015), Premio Francese (2015),

Premio Piersanti Mattarella (2016), Premio Arrigo Benedetti (2017), il Premio Falcone

Borsellino (2016) ed il Premio Nazionale Borsellino (2017).

Per il suo impegno nella lotta alle mafie il Presidente Mattarella nel 2016l ‘ha nominata

Ufficiale della Repubblica Italiana al Merito. È laureata in sociologia ed in

giurisprudenza.”

Ha pubblicato i seguenti libri: “Cocaparty” (2008), “Rose al veleno, stalking”(2009), “Il

mondo di sotto. Cronache della Roma criminale”(2016), “A mano disarmata. Cronaca di

millesettecento giorni sotto scorta”(2017), “Il Gioco di Lollo”(2019) e “Roma 2000 anni di

corruzione”(2020), proprio di quest’ultimo libro ne parleremo insieme lunedì 17 maggio.

Nel 2019, invece, esce il film “A mano disarmata”, diretto da Claudio Bonivento, che narra

la vicenda biografica di Federica Angeli, interpretata da Claudia Gerini.

Attualmente Federica Angeli è stata nominata dal Sindaco di Roma, Virginia Raggi,

“Delegata della Sindaca alle periferie, legalità, civismo e rapporti con le associazioni” ed

ha ideato e sta portando avanti il progetto: “Spaccio arte”, che ha come obiettivo contrastare

le situazioni di marginalità economica e sociale e il potere della criminalità organizzata in

alcune aree di Roma.

Prendendo spunto da tale idea, abbiamo deciso di chiamare il nostro progetto “Spacciamo

cultura”.

Gli autori di libri che vorranno partecipare a tale progetto saranno ben accetti.

Intanto siete tutti inviatati a guardare e partecipare alla diretta, che si svolgerà lunedì 17

Maggio alle ore 20,30, con Federica Angeli.

