[Amministrative 2020] L’ombra del voto di scambio a Campobello. Ingroia scrive al Prefetto. La replica del Candidato Sindaco Giuseppe Castiglione

Campobello di Mazara (TP) – Vigilia del voto infuocata. Ci sarebbero in atto già numerose irregolarità da parte di alcuni candidati. Tantissime le segnalazioni che stanno arrivando al comitato di Antonio Ingroia. Molte segnalazioni racconterebbero che lo staff del sindaco uscente Giuseppe Castiglione stia utilizzando gli elenchi elettorali per contattare i cittadini e invitarli a votare domenica e lunedì. Se confermato sarebbe un atto gravissimo. Intanto Antonio Ingroia ha invitato il sindaco uscente a smentire queste voci e a verificare eventualmente se nel suo staff qualcuno si muova a sua insaputa, ma non è arrivata nessuna risposta.

“Oggi – racconta Ingroia – ho scritto al prefetto di Trapani per vigilare sul corretto svolgimento delle elezioni che si terranno questa domenica e lunedì. Già in passato come documentato dagli organi inquirenti la mafia ha cercato di condizionare l’esito del voto e c’è riuscita con la connivenza della politica. In passato la quotazione di un voto a Campobello è stata tra i 20 e i 30 euro. La mafia, la malapolitica e il malaffare affamano la gente e ne approfittano – conclude Ingroia – durante le elezioni”.

Si allega la lettera inviata al Prefetto di Trapani.

[fonte: Facebook]

La replica del Candidato Sindaco Giuseppe Castiglione

Avevo auspicato una campagna elettorale leale e rispettosa e, invece, continuo a registrare attacchi strumentali che mi vedono costretto ad affrontare argomenti chesono lontanissimi dalla linea di condotta a cui ho improntato la mia vita politica e quella privata. Pur non di meno, in ossequio alla chiarezza che ha sempre contraddistinto la mia storia politica, ritengo doveroso mettere a parte i miei sostenitori, i miei amici e tutti i concittadini che hanno creduto in me di quanto ho formalmente esposto a sua eccellenza il Prefetto a seguito delle infamie pubblicate dal gruppo Cambiamo Campobello.

[Fonte: Facebook]

