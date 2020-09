[Amministrative 2020] Grande partecipazione ed entusiasmo al 1°comizio del candidato sindaco Giuseppe Castiglione [Fotogallery]

«Abbiamo riportato Campobello alla normalità, continueremo a lavorare per costruire il futuro del paese, mettendo in campo le migliori risorse». Ha preso parte all’incontro l’on. Eleonora Lo Curto

«Abbiamo riportato Campobello alla normalità, adesso il nostro obiettivo è quello di continuare a lavorare per costruire il futuro del nostro paese. L’affetto e la stima dei cittadini, oltre che il grande entusiasmo che sto riscontrando anche questa sera sono la testimonianza più autentica del fatto che abbiamo lavorato bene». Con queste parole, cariche d’emozione, ieri sera, il candidato sindaco Giuseppe Castiglione ha aperto ufficialmente la sua campagna elettorale in una piazza Garibaldi gremita di persone interessate al comizio e rispettose delle misure di sicurezza anti Covid.

Un primo incontro con la città per presentare i 16 candidati al Consiglio comunale nella lista Democrazia e Libertà (Manuela Accardo, Valentina Accardo, Clotilde Balistreri, Leonardo Bascio, Peppe Bianco, Rosetta Bono, Piero Di Stefano, Gianvito Greco, Lilla Lo Sciuto, Francesco Messina, Gioacchino Minutella, Antonella Moceri, Rosario Palermo, Donatella Randazzo, Simone Tumminello e Mariangela Vampiro) e la squadra degli assessori designati: l’architetto Stefano Tramonte, il consulente del lavoro Massimiliano Sciacca, Lillo Dilluvio, coordinatore presso enti di formazione professionale, e l’imprenditore agricolo Vincenzo Pisciotta.

In apertura del comizio, che è stato moderato da Leo Prinzivalli, è intervenuta sul palco l’onorevole Eleonora Lo Curto, deputato regionale e capogruppo dell’UDC all’ARS, che ha dichiarato: «Il sostegno all’amico Castiglione non è solo un dovere, avendo in Giunta Vito Bono e in Consiglio comunale Massimiliano Sciacca, che ringrazio per il lavoro svolto, ma anche un atto di responsabilità verso la comunità di Campobello, che merita di essere sostenuta da un coerente progetto di sviluppo già iniziato in questi 5 anni e per il quale anch’io mi prodigherò attraverso il ruolo politico in ARS. Castiglione ha lavorato per rimettere ordine, per pacificare la comunità e riorganizzare l’ordinario. Nessuno può rimproverargli nulla, nonostante i fallimentari tentativi di trascinarlo dentro a questioni che riguardano soggetti estranei al suo mondo e alla sua vita. Faccio appello, dunque, all’orgoglio dei campobellesi di non cedere alla suggestione di sostenere candidati esterni ed estranei alla storia e alla vita reale di Campobello. La mafia, infatti, nelle sue varie forme, maligne e odiose, si combatte ogni giorno e si combatte sul fronte della buona, sana e trasparente amministrazione, come ha saputo fare Castiglione. La sua vittoria è la vittoria di chi non si arrende di fronte alle difficoltà, di chi non teme prepotenze e arroganze, di chi lotta con determinazione e serietà, con impegno responsabile e con coraggioso entusiasmo per scrivere il futuro dei propri cittadini. Tornerò a Campobello per festeggiare la vittoria di Castiglione».

«In questo primo mandato abbiamo compiuto tanti passi avanti – ha aggiunto il candidato sindaco Giuseppe Castiglione – ottenendo diversi finanziamenti, avviando quella programmazione che mancava da anni e implementando tantissimi nuovi progetti volti a rendere Campobello una città sempre più vivibile, accogliente e proiettata al futuro. Ho messo impegno, amore e passione nella mia attività politico-amministrativa, improntandola alla condivisione ed alzando un muro invalicabile nei confronti di chi ha dimostrato di interpretare la politica come cosa diversa da quella del servizio pubblico. Oggi ci ripresentiamo alla città con una squadra fatta dalle migliori risorse del territorio. Una lista composta da professionisti stimati, autorevoli esponenti della società civile e giovani, che hanno deciso di scendere in campo per continuare a costruire insieme il futuro di Campobello».

