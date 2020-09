[Amministrative 2020] Grande affluenza alla presentazione della lista “Insieme per Campobello” a sostegno del Candidato Sindaco Gaspare Passanante

Grande affluenza alla presentazione della lista “Insieme per Campobello” a sostegno del Candidato Sindaco Avv. Gaspare Passanante, presso la sala ricevimenti “L’Ancara”. Standing ovation per il candidato sindaco Passsanante, che in un passaggio del suo intervento ha dichiarato: “A Campobello ci sono persone perbene, persone che lavorano onestamente, famiglie che vivono dignitosamente. Campobello troppo spesso è associata alla parola “mafia”. E’ ora di dire basta. Io sono fiero di essere campobellese.”

A infervorare la sala gremita e disposta nel rispetto dell’emergenza sanitaria, l’assessore designato Sabina Lazzara, consigliere uscente. “La politica deve tornare ad essere partecipata. – ha affermato durante il suo intervento Sabina Lazzara – Il bene comune è l’obiettivo di questa squadra. Abbiamo preso consapevolezza del bisogno di un vero cambiamento a Campobello.” Molto l’entusiasmo riscosso anche dall’altro assessore designato presente, Andrea Moceri. “La parola “sport” in questi anni è stata abolita dall’amministrazione ricandidata. – ha dichiarato Moceri – Uno dei punti saldi del nostro programma elettorale è la riapertura dello stadio comunale. A Campobello deve ritornare il calcio e lo sport.”

Di seguito, i nomi dei candidati al consiglio comunale della lista “Insieme per Campobello”: Lazzara Sabina, Riti Margherita, Passanante Francesco, Titone Enza, Accardo Paolo Flavio, Bono Antonio, Giammarinaro Gaspare, Licata Giuseppe Giacomo, Guccione Simona, Gentile Giovanni, Tramonte Rosaria, Indelicato Giuseppe, Nuccio Valentina, Luppino Giacomo, Vultaggio Leonarda e Giordano Giovanna Lucia.

Assente per motivi di salute il terzo assessore designato arch. Accardo.

[Informazione elettorale]

