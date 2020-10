[Amministrative 2020] Candidato Sindaco Castiglione: Appello finale agli elettori

Care elettrici, cari elettori,

il 4 e 5 ottobre saremo chiamati tutti a esprimere una scelta sul governo della città per i prossimi cinque anni.

Come certamente saprete, si sono allineati ai nastri di partenza della campagna elettorale 3 diversi schieramenti, che esprimono tre diverse visioni di Campobello, ma soprattutto tre differenti proposte per il futuro del nostro paese.

A differenza di qualcuno che ha impostato la propria campagna elettorale esclusivamente su stereotipi, su una retorica priva di contenuti e, soprattutto, su vili attacchi, io invece mi sento fortemente legato a Campobello e sono fermamente convinto che la nostra comunità, in questi anni, abbia intrapreso un importante percorso di crescita socio-culturale.

Un percorso che ha avuto anche una significativa valenza morale e che non si deve arrestare, continuando a camminare parallelamente rispetto a quella contestuale crescita del territorio dal punto di vista dell’economia e dello sviluppo sostenibile, che sarà possibile solo attraverso la progettualità politico-amministrativa.

Non stiamo parlando, infatti, di demagogia, bensì di programmazione.

Quella programmazione che a Campobello mancava da anni e che ora, per la prima volta, grazie alla fondamentale azione amministrativa svolta nel corso di quest’ultima legislatura, la nostra città ha l’occasione di realizzare. Ma per farlo serve continuità.

Il prossimo quinquennio sarà, dunque, molto importante ed incisivo per il nostro territorio: sarà infatti quello che, nell’immediato, ci condurrà all’approvazione definitiva della variante al piano regolatore generale e all’implementazione di diversi progetti che porteranno alla riqualificazione ambientale del tratto costiero che si estende da Tre Fontane e Torretta Granitola. Saranno, inoltre, gli anni in cui potremo raccogliere i frutti delle diverse iniziative che abbiamo messo in campo per la valorizzazione del sito archeologico delle Cave di Cusa, ma anche gli anni in cui potremo essere protagonisti di una nuova primavera culturale, che si sprigionerà grazie alle tante iniziative che abbiamo intenzione di promuovere all’interno del nuovo cine-teatro Olimpia “Gregorio Mangiagli”, che abbiamo inaugurato a febbraio e che rappresenterà il cuore pulsante e l’emblema di quella rinascita che abbiamo tanto auspicato per Campobello.

La rinascita di Campobello è partita, dunque, dalla cultura, perché la cultura può creare sviluppo, quando produce autentiche e concrete relazioni tra le persone e sul territorio, ma soprattutto perché la cultura rappresenta quell’elemento imprescindibile per il progresso civico e per l’affermazione della legalità.

Con questo auspicio e con la consapevolezza che ci attendono nuove grandi sfide, in quanto anche se tanto è stato fatto, tanto ancora c’è da fare, desidero formulare un solo, caloroso, invito: esprimete una scelta consapevole, basata sulla valutazione dell’attività svolta e dei programmi presentati. Non lasciatevi irretire da suggestioni e da facili tentazioni populiste e qualunquiste.

Ѐ mia intenzione, in questa occasione, anche chiedere il voto per i candidati della LISTA CIVICA “DEMOCRAZIA E LIBERTA’, che rappresentano le migliori risorse dei settori economici, professionali e culturali della nostra città e che hanno deciso di appoggiare la mia candidatura a SINDACO di CAMPOBELLO DI MAZARA.

Mi preme, pertanto, invitare tutti a dare un segno, un contributo per continuare a costruire insieme il futuro di Campobello, andando a votare per me e per i candidati della lista sopra citata, non dando credito a chi, con sterili critiche, vuole vanificare le scelte coraggiose che, in qualità di Sindaco, ho saputo assumere senza timore e solo ed esclusivamente per il bene del paese. Scelte che sono tangibili e verificabili!

Desidero, infine, concludere questo appello ringraziando ancora una volta tutte le donne e gli uomini che hanno deciso di candidarsi a queste elezioni e che al termine della corsa, sono certo, si riterranno soddisfatti, quale che sia il risultato raggiunto.

“CONTINUIAMO INSIEME A COSTRUIRE IL FUTURO DI CAMPOBELLO”

squadra candidati e assessori designati sindaco Giuseppe Castiglione [Comunicato stampa Candidato sindaco Giuseppe Castiglione – Mandatario Elettorale: Biagio Stallone]