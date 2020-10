[Amministrative 2020] Campobello. Venerdì 2 ottobre, il comizio di chiusura del candidato sindaco Giuseppe Castiglione.

Si terrà domani sera, venerdì 2 ottobre, alle ore 20.30, in piazza Garibaldi, il comizio di chiusura del candidato sindaco Giuseppe Castiglione.

Al comizio, che ripercorrerà i punti salienti del programma elettorale presentato dalla lista Democrazia e Libertà, sarà presente la coordinatrice provinciale di Diventerà Bellissima, avv. Giulia Ferro.

«La nostra città – afferma il candidato sindaco Giuseppe Castiglione – a piccoli passi, ha compiuto un importante cammino verso la normalità ed ora può finalmente guardare verso un futuro di crescita socio-culturale e di sviluppo economico. Per raggiungere questi ambiziosi obiettivi, tuttavia, non bastano le parole. Sono indispensabili, invece, i progetti e le competenze per realizzarli. Tutti requisiti che noi abbiamo ampiamente dimostrato di possedere. Noi possiamo contare sul programma giusto e sulla squadra adatta a realizzarlo, abbiamo soltanto bisogno di un grande sostegno e di una grande partecipazione di tutta la cittadinanza».