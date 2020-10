[Amministrative 2020] Campobello: Tutti i dati definitivi. Convocata l’adunanza dei Presidenti di seggio per la proclamazione degli eletti

I Presidenti di seggio nominati in occasione delle elezioni amministrative del 4 e 5 ottobre 2020 per l’elezione del Sindaco ed il rinnovo del Consiglio Comunale del Comune di Campobello di Mazara, sono stati convocati per il pomeriggio di oggi per riassumere i risultati degli scrutini delle varie sezioni e procedere alla proclamazione del candidato eletto Sindaco e degli eletti al Consiglio Comunale. Di seguito i risultati finali, forniti dall’Ufficio Elettorale.

Mi piace: Mi piace Caricamento...