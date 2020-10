[Amministrative 2020] Campobello. Tommaso Di Maria ringrazia per i voti ricevuti

LA NUOVA VERA OPPOSIZIONE, GRAZIE INGROIA !!!

Senza neanche fare tanti giri di parola, il risultato, che esce fuori dalla competizione elettorale, è netto e schiacciante!

Castiglione, sindaco uscente, è stato riconfermato, con un “voto” quasi bulgaro. Verrebbe da chiedersi con quale criterio la maggior parte degli elettori campobellesi decida di scegliere un candidato piuttosto che un altro, di sicuro possiamo facilmente sostenere che votando Castiglione abbia o riflettuto poco o considerato positiva l’amministrazione del sindaco uscente. Alla maggioranza dei cittadini campobellese piace lamentarsi sui social per poi votare chi hanno criticato.

Ne prendo atto ed accetto il verdetto che esce fuori dalle elezioni !!!

Non votando il Dottore Ingroia, Campobello ha perso una grande occasione !!! Voglio ringraziare i 331 amici, parenti e cittadini che hanno riposto la loro fiducia in me e nella lista “Cambiamo Campobello”, grazie al loro consenso potrò ritornare in consiglio e proseguire la battaglia di trasparenza e legalità, che ho iniziato nel 2014.

Cari concittadini, ho percepito con i vostri messaggi e le vostre attestazioni di stima, il vostro affetto e grazie a voi, che avete contribuito in maniera netta alla mia elezione, coloro i quali, con comunicati stampa forvianti ed altri azioni, in un modo o nell’altro, avevano cercato di mettermi il bastone tra le ruote sono stati ripagati.

In consiglio, questa volta, non sarò da solo, faranno squadra con me altri 4 baldi giovani: Isabel Montalbano, Prinzivalli Carla, Catanzaro Liliana e Fazzuni Giuseppe che hanno deciso, assieme agli altri candidati della lista, di scendere in campo e combattere per la nostra amata città. Un grande ringraziamento va al Dottore Ingroia, senza di lui non avremmo mai creato un gruppo coeso, determinato e capace di affrontare la competizione elettorale.

07-10-2020 TOMMASO DI MARIA

