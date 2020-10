[Amministrative 2020] Campobello. Sarà la via Garibaldi ad ospitare i tre comizi di chiusura della campagna elettorale: Sorteggiati gli orari

In data odierna, presso gli uffici del Comando di Polizia Municipale di Campobello di Mazara, è stato effettuato il sorteggio per lo svolgimento dei comizi del 2 ottobre, di chiusura della campagna elettorale per le prossime elezioni amministrative che porteranno all’elezione del Sindaco e dei 16 consiglieri comunali.

I comizi finali si terranno tutti in Via Garibaldi, tratto compreso tra la Via F. Crispi e la Via Roma, nei seguenti orari: dalle ore 20:30 alle ore 21:30 candidato sindaco Giuseppe Castiglione, lista Democrazia e Libertà; dalle ore 21:45 alle ore 22:45 candidato sindaco Avv. Antonio Ingroia, lista Cambiamo Campobello Ingroia Sindaco; dalle ore 23:00 alle ore 24:00 candidato sindaco Avv. Gaspare Vito Passanante, lista Insieme per Campobello.

Alla fine dell’ultimo comizio, inizia il cosiddetto periodo del “silenzio elettorale”.

