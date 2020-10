[Amministrative 2020] Campobello. Responsabile Servizi demografici replica alle dichiarazioni rilasciate dal candidato sindaco Ingroia

Spett.le Redazione di WordNews.it

Spett.le Redazione di Livesicilia.it

Ufficio Stampa del Comune di

Campobello di Mazara

E p.c. Segretario Comunale – Sede

Sindaco – Sede

Oggetto : Replica ad articoli di stampa – elezioni comunali.

Il sottoscritto responsabile dei servizi demografici del comune di Campobello di Mazara con riferimento all’ articolo a firma del dott. Alessio Di Florio del 12 ottobre con titolo: “Ingroia: Il bilancio dopo il voto a Campobello” chiede alla vostra spettabile redazione di voler pubblicare la presente replica per smentire quanto asserito dal dott. Ingroia.

Nell’articolo in questione il dottor Ingroia affermava testualmente: “…….omississ ….per non parlare dell’utilizzo delle liste di cui è in possesso l’ufficio elettorale comunale per un lavoro certosino e calibrato per verificare che ogni singolo elettore che si trovava fuori comune per convincerli a tornare e votarlo. Alla richiesta, invece del nostro comitato elettorale di avere una copia degli elenchi elettorali è stata fornita risposta negativa per presunti motivi di privacy”.

Preliminarmente voglio ricordare al dottor Ingroia ed a tutti i vostri lettori che l’attuale normativa prevede che le liste elettorali possono essere rilasciate per finalità di applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo, di studio, di ricerca statistica, scientifica o storica o, carattere socio-assistenziale o per il proseguimento di un interesse collettivo diffuso (comma 5 art. 51 D.P.R. 223/1967 modificato dal comma 5 art. 177 D.LGS. 196/2003). È ammesso quindi il rilascio di copia delle liste elettorali per lo svolgimento di attività di propaganda elettorale da parte di partiti, organismi politici, comitati promotori, sostenitori e singoli candidati, comprese la selezione dei candidati alle elezioni primarie, quindi il rilascio di eventuali copie è del tutto lecito cosi come è lecito utilizzare le copie delle liste elettorali per motivi di propaganda elettorale.

Inoltre da una verifica interna non risulta agli atti nessuna richiesta di copia degli elenchi elettorali effettuata dal comitato elettorale del dott. Ingroia. In un altro articolo pubblicato su livesicilia.it con il titolo : “Ingroia candidato a sindaco Ma denuncia numerose irregolarità” si legge espressamente che lo staff del sindaco uscente Giuseppe Castiglione utilizza gli elenchi elettorali per contattare i cittadini ed invitarli a votare. Se confermato sarebbe un fatto gravissimo”.

Da queste affermazioni effettuate dal dottor Ingroia si percepisce un messaggio sbagliato e non veritiero per un duplice motivo dal un lato si trasmette al lettore come se fosse illegale avere copia degli elenchi elettorali dall’altro lato come se l’ufficio elettorale del comune di Campobello di Mazara non rispettasse le normative di settore e farebbe dei favori al comitato elettorale del sindaco uscente a discapito del comitato elettorale del dottor Ingroia,

Tale affermazioni risultano lesivi dell’immagine del sottoscritto e di quanti ogni giorno lavorano nell’ufficio elettorale con grande professionalità e rispettosi della normativa vigente. Si rimane molto perplessi e con molta amarezza se si pensa che tali affermazioni sono fatte da un ex Magistrato come Ingroia che conosce molto bene le leggi dello stato italiano, ricordo al dottor Ingroia ed a tutti i suoi collaboratori che occorre sempre verificare le chiacchiere di paese, soprattutto in campagna elettorale.

A tutti i dipendenti che hanno curato le complesse attività del procedimento elettorale comunale, rimasti basiti ed increduli dalla lettura dei sopracitati articoli, va il mio plauso ed il mio ringraziamento pubblico.

In Fede

Dott. Gaspare Manzo

[fonte: comunicato]

Mi piace: Mi piace Caricamento...