[Amministrative 2020] Campobello. L’elenco completo dei 70 scrutatori sorteggiati per i 14 seggi

REDAZIONE: Di seguito l’elenco degli elettori estratti a sorteggio per svolgere la funzione di scrutinatore/trice nei 14 seggi elettorali delle Amministrative 2020 – del 4/5 Ottobre 2020. I seggi saranno composti dal Presidente, dal Segretario e da 5 scrutinatori, dei quali il più anziano anagraficamente ricoprirà la carica di Vice presidente. I seggi saranno costituiti alle ore 16.00 di Sabato 3 ottobre. Le operazioni di voto, si svolgeranno nelle giornate di Domenica 4 ottobre 2020 dalle ore 07,00 alle ore 22.00, e lunedì 5 ottobre 2020 dalle ore 07,00 alle ore 14.00. A seguire lo spoglio.

Elenco Scrutatori Nominati

1

ACCARDI AMBRA

10/01/1999 CASTELVETRANO (TP);

2 ACCARDI ANTONIO

28/05/1959 CAMPOBELLO DI MAZARA (TP)

3

ACCARDI CATERINA ANNA MARIA

01/01/1964 CAMPOBELLO DI MAZARA (TP)

4

ACCARDI PAOLA FRANCESCA

08/11/1961 FREIENBACH (SVIZZERA)

5

BALISTRERI FORTUNATO

11/09/1954 CAMPOBELLO DI MAZARA (TP)

6

BALISTRERI LEONARDO GIUSEPPE

27/06/1983 ERICE (TP)

7

BARONE GIUSEPPE

18/01/1966 HECHINGEN (GERMANIA)

8

BELLAFIORE GIOACCHINA

16/09/1982 CASTELVETRANO (TP)

9

BLASI GIOVANNA

14/01/1961 CASTELVETRANO (TP)

10

BONO GIACOMO

18/03/1956 CAMPOBELLO DI MAZARA (TP)

11

BONO GRAZIA FRANCESCA

12/03/1977 CAMPOBELLO DI MAZARA (TP)

12

BONO LAURA

07/04/1977 CASTELVETRANO (TP)

13

BONO VITA

03/11/1976 CASTELVETRANO (TP)

14

CARO FEDERICO

26/09/1992 MAZARA DEL VALLO (TP)

15

CARO MARIO

16/05/1966 CAMPOBELLO DI MAZARA (TP)

16

CIACCIO VITO

09/08/1990 MAZARA DEL VALLO (TP)

17

COMPAGNO MARCELLA

30/10/1964 PALERMO (PA)

18

CRIFASI ANTONELLA

09/06/1992 MAZARA DEL VALLO (TP)

19

CRITTI ANNA

21/01/1972 BADEN (SVIZZERA)

20

CURATOLO STEFANO

30/03/1973 PALERMO (PA)

21

CUSUMANO ANGELANTONIO

10/05/2000 CASTELVETRANO (TP)

22

CUTTONE ANNA MARIA

18/12/1975 CASTELVETRANO (TP)

23

CUTTONE VINCENZO

18/07/1973 BADEN (SVIZZERA)

24

D’ACCARDIO DANIELA

21/01/1994 PALERMO (PA)

25

DI CARLO ROSA

27/08/1964 CAMPOBELLO DI MAZARA (TP)

26

DI STEFANO DAVIDE

05/06/1993 MAZARA DEL VALLO (TP)

27

FAZZUNI FRANCA

06/02/1964 CAMPOBELLO DI MAZARA (TP)

28

FIRRERI GIUSEPPE

06/01/1998 MAZARA DEL VALLO (TP)

29

GATTO MARIA LUISA

17/12/1990 CASTELVETRANO (TP)

30

GENTILE ASIA GIOVANNA

05/10/1998 MAZARA DEL VALLO (TP)

31

GIARAMITA STEFANO

28/06/1943 CAMPOBELLO DI MAZARA (TP)

32

GRIMALDI EPIFANIA

03/12/1973 MAZARA DEL VALLO (TP)

33

GULLO VERONICA

31/08/1979 MAZARA DEL VALLO (TP)

34

GULOTTA ANTONINA

01/11/1978 CASTELVETRANO (TP)

35

GULOTTA ROSA

24/12/1954 CAMPOBELLO DI MAZARA (TP)

36

INGIANNI VITA MARIA

04/07/1978 CASTELVETRANO (TP)

37

INGOGLIA VIVIANA

07/03/2000 MAZARA DEL VALLO (TP)

38

LA MANTIA CATERINA

06/05/1949 CAMPOBELLO DI MAZARA (TP)

39

LACAGNINA DANIELA VITA

12/10/1974 CASTELVETRANO (TP)

40

LEGGIO MARIA GRAZIA

19/08/1993 SALEMI (TP)

41

LENTINI VITA MARIA

08/06/1976 MAZARA DEL VALLO (TP)

42

LEONTI ANNA

18/01/1960 MAZZARRA’ SANT’ANDREA (ME)

43

LICATA GAETANA ANNA VITA

25/02/1958 CAMPOBELLO DI MAZARA (TP)

44

LOMBARDO PIETRO

26/07/2000 CASTELVETRANO (TP)

45

LOMBARDO ROBERTA

19/07/1994 MAZARA DEL VALLO (TP)

46

LOMBARDO ROSARIO

05/09/1973 MAZARA DEL VALLO (TP)

47

LOMBARDO SONIA

06/02/1986 MAZARA DEL VALLO (TP)

48

LUPPINO ANTONIA

06/09/1950 CAMPOBELLO DI MAZARA (TP)

49

MANGIARACINA DANIELA

02/07/1982 CASTELVETRANO (TP)

50

MARINO MICOL AGOSTINA CARME

23/05/1972 MAZARA DEL VALLO (TP)

51

MESSINA CLELIA

02/04/2002 PALERMO (PA)

52

MESSINA ROSARIA

22/08/1967 CAMPOBELLO DI MAZARA (TP)

53

MILAZZO PAOLA

09/09/1992 MAZARA DEL VALLO (TP)

54

MOCERI ANGELA

12/07/1954 CAMPOBELLO DI MAZARA (TP)

55

MUSACCHIA ENZA MARIA

25/11/1984 CASTELVETRANO (TP)

56

MUSACCHIA VITO

11/02/1954 PARTANNA (TP)

57

ODDO GIUSEPPINA

17/12/1978 MAZARA DEL VALLO (TP)

58

PASSANANTE FRANCESCA

02/04/1999 SALEMI (TP)

59

PASSANANTE GIUSEPPA

12/05/1964 CAMPOBELLO DI MAZARA (TP)

60

POLIZZI PAOLA

07/08/1982 CASTELVETRANO (TP)

61

RIGGIO GIUSEPPA

09/07/1980 ERICE (TP)

62

ROPPOLO GIOVANNA CARLA

27/11/1982 CASTELVETRANO (TP)

63

SCIORTINO AGATA

18/04/1962 ADRANO (CT)

64

SORBELLO ANGELA

28/06/1966 GIARRE (CT)

65

SPARACIA GIUSEPPE NICOLO’ PIO

29/06/2001 MAZARA DEL VALLO (TP)

66

STALLONE ANNA

13/10/2001 CASTELVETRANO (TP)

67

STALLONE OLIMPIA

24/05/1968 ERICE (TP)

68

TITONE UMBERTO

27/04/1988 CASTELVETRANO (TP)

69

TRUSCELLI INDELICATO MARIA

21/08/1944 CASTELVETRANO (TP)

70

TUMMARELLO MARIELLA

11/06/1969 MAZARA DEL VALLO (TP)

