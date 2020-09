[Amministrative 2020] Campobello. Il Partito Animalista Italiano con Antonio Ingroia

Una scelta necessaria per proseguire il cammino di un’Italia sempre più attenta ai bisogni di tutti. E sempre più improntata ai valori progressisti, animalisti e ambientalisti.

Campobello deve diventare un esempio del contrasto alla mafia e della valorizzazione del territorio.

Per questo abbiamo portato nel programma un’impronta animalista che non si ferma al solo contrasto al randagismo attraverso le sterilizzazioni e le agevolazioni per le adozioni, ma anche la costruzione di un rifugio in grado di ospitare animali abbandonati e/o malati in terreni sottratti alle organizzazioni mafiose.

Un progetto ambizioso che ha bisogno di una persona ambiziosa.

Per questo abbiamo scelto Isabel Montalbano, una giovane ragazza di trentatré anni, da sempre attenta alle tematiche riguardante i più deboli.

“Sono lieta di rappresentare il Partito Animalista Italiano perché, come sosteneva Mahatma Gandhi, ritengo che la grandezza di una nazione ed il suo progresso morale si possono giudicare dal modo in cui vengono trattati gli animali” – ha dichiarato la giovane proveniente da Tre Fontane. – “E con Ingroia, come sindaco, potremo portare a termine tutti gli obiettivi prefissati”.

Siamo orgogliosi di poter dare il nostro supporto a questa causa, sperando che Campobello di Mazara possa diventare una città modello nel contrasto al randagismo e nel benessere animale generale.