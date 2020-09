[Amministrative 2020] Campobello. Comizio del candidato sindaco Gaspare Passanante

E’ fissato per le ore 20,30 di domani (Venerdì 25 Settembre 2020), nella centralissima Via Garibaldi, un comizio del candidato a sindaco Gaspare Passanante della lista Insieme per Campobello – PASSANANTE Sindaco. Al comizio prendono parte Sabina Lazzara, consigliere uscente e designata assessore e Margherita Riti detta Caravà, vedova dell’ex sindaco Ciro Caravà e candidata al Consiglio Comunale. Come ampiamente pubblicizzato, seguirà una degustazione di prodotti tipici.

