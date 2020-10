[Amministrative 2020] Campobello. Castiglione, « A Campobello ha vinto il voto libero, la democrazia e la condivisione»

«Ieri non ha vinto solo il sindaco Castiglione, ma ha vinto tutta la città di Campobello. Ha vinto la democrazia, ha vinto il voto libero. I cittadini hanno espresso in maniera netta, chiara e quasi plebiscitaria, la propria volontà rinnovando la fiducia nei miei confronti per quello che sono e per quello che ho fatto in questi sei lunghi e intensi anni alla guida del paese. Non si sono fatti irretire da suggestioni e da facili tentazioni populiste e qualunquiste, ma invece hanno consapevolmente bocciato l’ambiguità, rifuggendo l’ipocrisia e i vili tentativi di screditare me e tutta la comunità campobellese, perché la legalità non può ridursi a una semplice etichetta. Alla fine hanno trionfato le forze sane della città, quelle forze che in questi anni sono state capaci di unirsi, superando gli individualismi e facendo fronte comune, ponendo al centro esclusivamente il bene di Campobello. Il nostro paese ha bisogno di serenità, di quella pace sociale che deve camminare di pari passo rispetto a quel graduale progresso socio-culturale ed economico che abbiamo già avviato e che ancora più incisivamente promettiamo di proseguire negli anni a venire. Grazie, grazie, infinitamente grazie a tutti coloro che hanno creduto in me e che mi hanno chiesto a gran voce di ricandidarmi, ai 4218 cittadini che mi hanno votato e a tutti i 16 candidati nella lista Democrazia e Libertà, che rappresentano le migliori risorse della società campobellese e che saranno tutti da me valorizzati affinché possano esplicare al meglio le loro potenzialità e la loro professionalità, apportando un valido contributo per continuare a costruire insieme il futuro di Campobello. Il sostegno e l’affetto ricevuti m’incoraggiano ad essere ancora più incisivo nell’azione di governo. Io sono stato e continuerò ad essere il sindaco di tutti. Ancora una volta mi sento infatti di affermare con il cuore che “se si sogna da soli è solo un sogno, se si sogna insieme è la realtà che comincia”».

Con queste parole, cariche di gioia ed emozione, ieri sera, il si[[ndaco Giuseppe Castiglione, tra una folla di amici e sostenitori, ha ringraziato la cittadinanza per il risultato elettorale che ha sancito la sua rielezione alla carica di primo cittadino della città di Campobello di Mazara-