[Amministrative 2020] Campobello. Candidato sindaco Passanante: L’appello a chiusura della campagna elettorale

Cari concittadini,

il 4 e il 5 ottobre avrete la possibilità di scrivere una nuova pagina della storia di Campobello di Mazara, scegliendo un reale e concreto Cambiamento.

Durante questi giorni di questa campagna elettorale, insieme agli amici della lista dei candidati consiglieri di “Insieme per Campobello”, abbiamo sentito il vostro grido muto di insoddisfazione e indignazione.

Abbiamo incontrato imprenditori, operatori del comparto agricolo, commercianti e tanti ex commercianti, ma anche studenti fuori sede, anziani, familiari di disabili, soggetti con bisogni speciali e che vivono in condizioni di disagio economico e sociale.

In questi 5 anni e 11 mesi, da consigliere di opposizione, insieme a voi mi sono indignato e ho combattuto, facendomi portavoce dei vostri problemi, perchè il nostro paese è stato umiliato ed è diventato uno dei fanalini di coda della provincia di Trapani e di tutta la valle del Belìce.

Noi vogliamo che i nostri figli crescano in un paese dove la biblioteca funzioni, perché ci sono tanti ragazzi che non possono permettersi un libro, mentre la nostra biblioteca non ha nemmeno un toner per la stampante.

Tanti, troppi negozi hanno chiuso, mentre gli imprenditori agricoli hanno subito il deprezzamento dei loro prodotti, del nostro oro verde, per competere con i napoletani e con le multinazionali che vengono qui a dirci a quanto dobbiamo vendere.

Gli agricoltori campobellesi, da anni, chiedono una soluzione definitiva alla problematica dei migranti lavoratori stagionali. Non possono farsi carico della loro ospitalità e noi lo faremo con un campo camping attrezzato di acqua corrente e cucina.

Non possiamo accettare che anziani, disabili e disagiati siano ricordati soltanto in campagna elettorale, mentre un taxi sociale invisibile non supporta i loro bisogni. Se sarò eletto, acquisterò col mio stipendio di sindaco un taxi sociale per i cittadini di Campobello di Mazara.

Nessun campobellese, che ricorda le glorie in Eccellenza, vorrebbe vedere il nostro stadio comunale vandalizzato e chiuso da 7 anni. Nel nostro programma, è prevista la sua riapertura e la realizzazione di una piscina comunale con accesso ai disabili e una palestra comunale.

I nostri occhi non dovrebbero incontrare lo spettacolo desolante delle discariche a cielo aperto delle nostre meravigliose borgate Tre Fontane e Torretta Granitola. Invece, avviene ogni anno, puntualmente d’estate, quando dovrebbero accogliere i turisti. Ma quali turisti?

Tre Fontane e Torretta Granitola dovrebbero prima diventare il nostro “salotto buono”. Oggi, ci sono strade prive di asfalto e fatiscenti, illuminazione mancante, e pochi servizi. Manca un bancomat e la collocazione delle passerelle per i disabili avviene ad agosto.

Se sarò eletto, a Tre Fontane sarà disposto uno sportello di poste private per offrire ai cittadini e ai turisti i servizi ordinari, di cui oggi non godiamo e provvederemo a collocare le passerelle per tempo, come ad organizzare un palinsesto di eventi estivi, con artisti locali e non, che coinvolga entrambe le frazioni. Inoltre, proprio a Tre Fontane, sorgerà un’isola ecologica.

E allora sì, che potremo pensare al turismo noi campobellesi. Nel nostro programma, c’è il taglio dell’IMU per gli immobili che saranno adibiti ad attività di bed&breakfast.

Grazie allo Sportello Europa, tutti i campobellesi potranno essere informati e seguiti nell’istruzione di pratiche per l’accesso ai bandi europei e fare impresa.

Ecco, noi campobellesi abbiamo diritto a soluzioni, non alla retorica della continuità, tanto meno alle fiabe dei castelli incantati.

E’ per questo ho deciso di farmi promotore di un concreto e reale Cambiamento.

E’ tempo che rifiorisca la speranza nei campobellesi. La speranza di invertire la rotta e Cambiare con un gruppo di concittadini che sognano un paese migliore, perché cambiare si può.

Se volete un reale cambiamento,

Se vorrete accordarmi la vostra fiducia, il 4 e il 5 ottobre,

VOTATE Gaspare Passanante, perché con noi vince Campobello.

Il Candidato Sindaco: Avv. Gaspare Passanante – Lista “Insieme per Campobello”

