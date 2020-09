Questa sera, 23 settembre 2020 – ore 21,00 Piazza Garibaldi

” Ci vediamo questa sera, alle ore 21, in piazza Garibaldi, muniti di mascherine, per il comizio di apertura della mia campagna elettorale. Sarà un’occasione per conoscere più da vicino la squadra di candidati e il programma con cui vogliamo continuare a costruire il futuro di Campobello. L’impegno continua”!

Mi piace: Mi piace Caricamento...