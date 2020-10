[Ambiente] Rinnovabili: bene in Sicilia, ma si può migliorare. Aumentano i consumi

Il cambiamento climatico è senza dubbio il problema più urgente a livello ambientale, ed è anche uno di quelli che richiede un immediato cambio di rotta da parte nostra. Questo perché si è sviluppato a causa dei comportamenti sbagliati tenuti per decenni da privati e aziende, fino ad arrivare ad un punto molto pericoloso tale da mettere a rischio la salute del pianeta e a dover cominciare a tenere il conto dei giorni per l’arrivo al punto di non ritorno. Per evitarlo dobbiamo essere noi a cambiare in primis, iniziando a sfruttare al massimo le energie rinnovabili. Si tratta di un percorso che in Sicilia è già iniziato, ma che come sempre potrebbe svilupparsi meglio. Vediamo dunque di approfondire il discorso.

Sicilia e rinnovabili: un rapporto che può crescere ancora

Legambiente ha fatto di recente il punto sulla situazione in merito alle rinnovabili, sottolineando sia gli aspetti positivi, sia quelli negativi. Si comincia dai secondi: pur essendo sfruttate, ancora oggi queste fonti di energia green non rappresentano una priorità in molte regioni, il che causa un rallentamento della crescita del settore a livello nazionale. Di contro, ci sono casi che dovrebbero fungere da esempio non solo per le regioni italiane, ma anche per molti paesi europei. Casi come la Sicilia e nello specifico il progetto Blockchain, attualmente in applicazione nelle isole di Lampedusa e di Favignana. Volendo andare oltre, al momento l’Italia ospita 41 comuni completamente green, il che testimonia un grande progresso fatto in questi ultimi anni. Un progresso che comunque, stando a Legambiente, non è ancora sufficiente, tanto che a questo ritmo la Penisola corre il pericolo di mancare gli obiettivi 2030 fissati dall’Unione Europea.

Consumi di energie rinnovabili in aumento in tutta Italia

Ad ogni modo, è bene sottolineare ancora una volta che i progressi sono pochi, ma ci sono e si possono toccare con mano. I consumi di energie rinnovabili stanno continuando a salire, di conseguenza questo testimonia un’attenzione crescente nei loro confronti. Non sono però solo gli impianti a fare la differenza, ma anche le scelte di tutti coloro che hanno deciso di affidarsi a compagnie che come Green Network Energy ad esempio, danno la possibilità a tutte le famiglie del nostro paese di utilizzare energia proveniente solo da fonti che rispettano l’ambiente. Il potenziale inespresso, però, è ancora molto alto: l’Italia ha la fortuna di ospitare regioni come la Sicilia, che potrebbero rendere molto di più di quanto stanno facendo al momento. La Trinacria potrebbe infatti produrre una quantità maggiore di energia green, di conseguenza c’è ancora molta strada da fare nell’isola. Si fa ad esempio riferimento alle centrali idroelettriche, praticamente assenti in Sicilia. Bene, invece, il fotovoltaico e l’eolico, così come il geotermico, nella coscienza che però è sempre possibile fare di più.

La strada per arrivare a fermare il cambiamento climatico che mette a rischio il nostro pianeta è ancora lunghissima, ma con il giusto impegno e sfruttando le risorse rinnovabili a nostra disposizione farlo sarà sempre più semplice.

Mi piace: Mi piace Caricamento...