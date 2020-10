Alessandria. Distributori di benzina assaltati con l’escavatore, tre arresti (Video)

ALESSANDRIA – Nella serata del 9 ottobre 2020, a Cattolica (RN), i militari del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo del Comando Provinciale di Alessandria, collaborati da personale di quella Tenenza CC, hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto di iniziativa n. 3 cittadini rumeni senza fissa dimora ed irregolari sul territorio nazionale, sul conto dei quali erano emersi gravi indizi di reità raccolti nel corso di una prolungata indagine condotta dal citato Nucleo e dalle Compagnie CC di Tortona (AL) e Novi Ligure (AL) in relazione a numerosi assalti di colonnine per il pagamento self service con accettatori di banconote ubicate presso stazioni di servizio “Q8” nelle province di Pavia, Torino, Cuneo, Alessandria e Modena, commessi tra giugno e agosto 2020.

I tre malviventi sono stati rintracciati – qualche ora prima di essere dichiarati in stato di fermo – da un equipaggio della citata Tenenza, mentre si trovavano in San Giovanni in Marignano (RN), S.P. 17, all’interno dell’area di servizio del distributore di carburanti “Q8”, a bordo di un Opel Astra con targa rumena. A carico dei tre pendeva un alert di rintraccio inserito dai Carabinieri che avevano condotto le indagini.

Le investigazioni erano state avviate a seguito del rinvenimento – avvenuto il 25.07.2020, alle ore 08.00 circa, in Serravalle Scrivia (AL), via Cassano n. 50 – di un furgone Fiat Doblò con livrea istituzionale dei Vigili del Fuoco, asportato presso il Comando dei Vigili del Fuoco di Piacenza, da dove era stata altresì sottratta una pala meccanica gommata (anch’essa munita di logo e colori di istituto), subito utilizzata per assaltare la vicina stazione di rifornimento.

Gli sviluppi investigativi hanno permesso di: – stabilire il modus operandi del sodalizio che, previo sopralluogo sul sito da colpire, raggiungeva lo stesso con un mezzo d’opera asportato nelle vicinanze con cui abbatteva le colonnine – abbandonandolo sul luogo del reato al temine dell’azione criminosa – dileguandosi dopo aver asportato il denaro; – accertare, in alcune circostanze, la presenza di autovetture asportate prima dell’azione criminosa e utilizzate per commettere il reato e per la fuga;

– addebitare agli indagati: ⋅ n. 9 assalti presso stazioni di servizio per una somma contante complessiva del valore di 150.000 circa; ⋅ n. 10 furti di mezzi d’opera e n. 2 di autovetture; ⋅ n. 1 furto di generi alimentari, per un valore complessivo di circa euro 700, presso un supermercato utilizzando una Jeep Renegade rubata come ariete; . n. 1 furto di tabacchi e contante per un valore di circa 3000 euro, consumato presso una stazione di servizio usando nuovamente il citato veicolo come ariete;

individuare quale base logistica del sodalizio un’ abitazione di Morciano di Romagna (RN), ove, in sede di perquisizione eseguita nell’ambito delle operazioni di fermo, veniva rinvenuta la somma contante di 12.000 euro circa, suddivisa in banconote da 50 a 5 euro, ritenuta provento di reato.

Sono in corso gli accertamenti volti a stabilire la destinazione del contante rubato e ad attribuire al sodalizio ulteriori reati.

