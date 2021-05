AEROPORTO DI MALPENSA: 164 MILA EURO OCCULTATI TRA GLI EFFETTI PERSONALI

Malpensa, 29 maggio 2021 – Oltre 164 mila euro intercettati nel corso di una operazione di contrasto all’esportazione illecita di capitali verso l’estero.

Questo il risultato del controllo effettuato dai funzionari ADM e i militari del Gruppo Malpensa della Guardia di Finanza, nei confronti di un passeggero Gambiano residente in Spagna, mentre era in procinto di partire per Banjul (Gambia) via Bruxelles (Belgio).

Lo stesso, fermato presso il salone partenze Schengen, dichiarava con risposte evasive e sospette di avere con sé soltanto 600 Euro.

Il controllo ulteriore ex art.19 TULD, esteso ai numerosi bagagli da stiva già imbarcati, ha permesso di rinvenire somme totali per complessivi € 164.510 tutte suddivise all’interno di svariate mazzette di carta chiuse con nastro adesivo, occultate tra gli effetti personali.

Si è proceduto, quindi, ai sensi del D.Lgs 195/08 al sequestro amministrativo di € 77.255, pari al cinquanta per cento delle somme eccedenti i 10.000 euro non dichiarati.

ADM e Guardia di Finanza assicurano massimo presidio nel contrasto dei fenomeni illeciti transfrontalieri, a tutela degli interessi dell’Erario.