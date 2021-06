AEROPORTO DI CIAMPINO: SEQUESTRO DI TABACCHI E DI LIQUIDI DA INALAZIONE DI

CONTRABBANDO



Roma, 21 giugno 2021 – I funzionari ADM in servizio presso l’Aeroporto di Ciampino,

nell’ambito delle operazioni di contrasto al contrabbando di tabacchi lavorati esteri e di prodotti

succedanei dei prodotti da fumo, hanno intercettato e sequestrato 400 sigarette elettroniche

monouso con liquido da inalazione contenente nicotina provenienti da Hong Kong e 500

pacchetti di sigarette di tabacco occultate in una spedizione proveniente dall’Armenia.

I trasgressori sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria competente per contrabbando art.

291-bis, comma 1, D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43 e la merce sottoposta a sequestro.