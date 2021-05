Addio a Nino Corleo, anima di Radio Liberty

Se ne va una storica voce dell’emittenza siciliana

Se ne va una delle voci più amate ed ascoltate della valle del Belice. Il suo grande cuore alla fine lo ha tradito e Nino Corleo a 78 anni è volato in cielo. Per oltre 40 anni era stato il fedele compagno della mattinate musicali della città, con il suo “buongiorno è un altro giorno in musica” aveva ricordato i compleanni e le ricorrenze di tantissimi castelvetranesi, alzi la mano chi almeno una volta nella vita non aveva composto il numero della radio per dedicare ad una persona cara una bella canzone e Nino con la sua voce suadente e con la carica che erano il suo marchio di fabbrica, regalava tanti momenti di gioia.

La radio era la sua vita e con Radio Liberty dal lontano 1976 aveva cambiato il volto della città , una delle prime radio libere d’Italia, che è stata un punto di riferimento per la musica, storico il suo pronto chi canta, per l’informazione, quando ancora la legge non lo obbligava a farlo, lui fu il primo a garantire una costante informazione con notiziari e trasmissioni di approfondimento per spiegare con parole semplici anche le più complesse vicende politiche grazie a giornalisti di razza come Giuseppe Martino, Vito Licata, Vito D’Antoni .

” Caro Nino, tu e mio padre siete stati veramente amici. Ricordo ancora con molto affetto quelle serate. Quelle trascorse a parlare. Ore di chiacchiere, di confronto sempre illuminato da rispetto e lealtà. I miei sono Ricordi d’infanzia che mi hanno insegnato i valori dell’amicizia, di quella vera. Insieme avete creato un mondo nuovo per quegli anni. Siete stati i pionieri della radio in provincia di Trapani. La radio per voi è stato il più grande amore. Vi voglio ricordare insieme a trasmettere da lassù .”

Alla moglie ed ai figli a Kiko, Giusy e Sandra ed a tutti coloro che gli hanno voluto bene le più sentite condoglianze dalla redazione di Campobellonews e da parte della famiglia Licata.

Aldo Licata