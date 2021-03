8 marzo, Liliana Segre con le donne Coldiretti

per aiutare le neo mamme africane in Sud Sudan

Con i “cuori della gratitudine” un nuovo reparto di maternità a Rumbek

La senatrice a vita Liliana Segre al fianco delle imprenditrici agricole di Coldiretti nell’iniziativa solidale #solodalcuore, a favore delle neo mamme africane. Lo rende noto la Coldiretti Lombardia in occasione della Giornata internazionale della donna nel presentare i “cuori della gratitudine”, manufatti messi in vendita per beneficenza.

Si tratta – spiega la Coldiretti Lombardia – di cuscini a forma di cuore realizzati da un lato con stoffe made in Italy e dall’altro con tessuti wax, tipici della tradizione africana, imbottiti con fibra naturale di mais o di ortica di origine veneta. Voluti dal gruppo Donne Impresa Coldiretti, sono cuciti dalle agrisarte veneziane dell’isola di Sant’Erasmo a partire da un’idea dell’imprenditrice Katia Zuanon, finalista dell’ultima edizione degli Oscar Green di Coldiretti Veneto.

Con la vendita di questi cuscini tramite il sito www.solodalcuore.it– continua la Coldiretti regionale – Donne Impresa Coldiretti sostiene il progetto di Medici con l’Africa Cuamm “Prima le mamme e i bambini. Mille di questi giorni”, che prevede la realizzazione di un reparto di maternità a Rumbek in Sud Sudan, con annessa una scuola di formazione per ostetriche.

“Per noi è un grande onore avere la senatrice Segre tra i sostenitori dell’iniziativa – commenta Wilma Pirola, responsabile Donne Impresa Coldiretti Lombardia – A lei va il nostro grazie più sentito. Lo scatto che la ritrae con il cuscino sarà inserito in un “collage fotografico” insieme a quelli delle ​altre donne del mondo della cultura, dello sport e dello spettacolo che hanno aderito all’iniziativa e sarà pubblicato in occasione della ricorrenza dell’8 marzo sui social di Donne Impresa Coldiretti”. “In un momento in cui siamo obbligati alla distanza – continua WilmaPirola – come Donne Impresa Coldiretti abbiamo voluto creare un ponte per stare più vicino alle persone in difficoltà in un continente, come quello africano, dove le donne rappresentano la vera speranza per un futuro migliore”.

Ogni cuscino è diverso dall’altro – conclude la Coldiretti – perché la combinazione dei tessuti è lasciata all’iniziativa delle agrisarte di Sant’Erasmo. In occasione della festa della donna è stata creataun’edizione floreale limitata del cuscino con tessuto italiano 100% pura seta, messo a disposizione dal distretto dei tessuti di Como.