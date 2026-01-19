Campobello News

Informazione in un click- Blog di Informazione-

Sicilia

AOOR Villa Sofia Cervello: indetti concorsi per il potenziamento dell’organico, previste 207 assunzioni

Gen 19, 2026

L’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia Cervello, concluse le procedure di stabilizzazione al 31/12/2025, ha indetto nuovi concorsi pubblici finalizzati al potenziamento dell’organico aziendale con la copertura dei restanti posti.

Il piano di rafforzamento prevede complessivamente 207 nuove assunzioni, a conferma dell’impegno della direzione strategica nel miglioramento dei servizi sanitari e nella risposta ai bisogni di salute del territorio.

In particolare, le procedure concorsuali per la copertura a tempo pieno e indeterminato riguardano diverse figure professionali sanitarie e tecniche, strategiche per garantire la piena operatività delle strutture ospedaliere e per sostenere i percorsi di cura, assistenza e sicurezza dei pazienti, come di seguito indicate:

Dirigenza medica: 9 posti Anestesia e Rianimazione; 1 Chirurgia toracica; 3 Gastroenterologia; 5 Ginecologia e Ostetricia; 1 Microbiologia e Virologia; 4 Ortopedia pediatrica; 2 Laboratorio di analisi. Dirigente biologo: 2 posti Uoc Genetica medica; 3 Uoc Patologia clinica; 1 Uoc Anatomia patologica. Dirigente chimico: 3 posti Uoc Controllo Qualità e Rischio Chimico (CQRC).

Comparto sanità – area dei Professionisti della salute e dei professionisti della salute:16 posti di tecnico sanitario di laboratorio biomedico;15 tecnico sanitario di radiologia medica;1 fisioterapista;114 infermieri;1 collaboratore tecnico professionale ingegnere addetto al servizio di prevenzione e protezione da assegnare alla Uos Servizio di prevenzione e protezione – ruolo tecnico; 4 assistenti tecnico geometra – area Assistenti;7 posti ostetrica;11 assistenti amministrativi –  area Assistenti; 4 posti collaboratore amministrativo professionale.

“L’iniziativa rientra in una più ampia strategia di sviluppo e valorizzazione delle risorse umane, volta a ridurre le carenze di personale, migliorare l’efficienza organizzativa e assicurare elevati standard qualitativi nell’erogazione delle prestazioni sanitarie”, ha sottolineato il direttore generale Alessandro Mazzara.

I bandi di concorso, con l’indicazione dei requisiti di partecipazione, delle modalità di presentazione delle domande e delle scadenze, saranno pubblicati sul sito istituzionale a conclusione delle procedure di pubblicità legale: www.ospedaliriunitipalermo.it e sui canali ufficiali previsti dalla normativa vigente.

 

 

Di Redazione Redazione

Articoli correlati

Sicilia

Palermo intitola una strada a fratel Biagio Conte nel terzo anniversario della sua scomparsa

Gen 10, 2026
ITALIA Sicilia

Terremoto di magnitudo 5.1 al largo della Calabria: scossa avvertita in tutta la Sicilia Orientale, Protezione Civile in allerta

Gen 10, 2026
Sicilia

Beni culturali, restaurata chiesa a Villagrazia di Carini. Scarpinato: «Interventi in tutta la regione, il nostro patrimonio va curato»

Gen 9, 2026

You missed

Custonaci DALLA PROVINCIA San Vito Lo Capo

Casting aperto per “Makari 5”: la famosa serie tv cerca comparse in provincia di Trapani

19 Gennaio 2026 Redazione Redazione
Castelvetrano

Allerta maltempo: scuole e luoghi pubblici chiusi a Castelvetrano domani 20 Gennaio

19 Gennaio 2026 Redazione Redazione
Campobello di Mazara

Allerta meteo: scuole chiuse a Campobello di Mazara

19 Gennaio 2026 Redazione Redazione
Campobello di Mazara

Campobello: SCUOLE CHIUSE PER ALLERTA METEO

19 Gennaio 2026 Redazione Redazione