Marsala

Amministrative Marsala, Miccichè: “Si apra un dialogo nel centrodestra per una candidatura condivisa e autorevole”

Feb 3, 2026

“Grande Sicilia auspica che presto abbia inizio un confronto fra tutte le forze politiche che si riconoscono nella coalizione di centrodestra a Marsala e che riconosca il valore politico di tutti gli attori presenti nel territorio, senza escludere alcuno. L’obiettivo comune deve essere quello di giungere rapidamente a una candidatura condivisa, attorno alla quale costruire un progetto solido e un programma dettagliato, incentrato sulle reali esigenze dei cittadini marsalesi”. Lo afferma il deputato regionale di Grande Sicilia, Gianfranco Miccichè.
“Per questo – continua l’Onorevole – riteniamo che sarebbe un grave errore se da parte di chiunque o anche dal tavolo convocato per stasera vi fossero fughe in avanti o iniziative non concordate, che non aiutano il dibattito e rischiano di disperdere energie preziose. Al contrario, ciò di cui Marsala ha bisogno è un confronto leale e costruttivo, tra tutti i partiti e gli esponenti dei movimenti civici che si riconoscono nel centrodestra, anche tenendo conto della innegabile valenza regionale del voto marsalese e della presenza in quel territorio di autorevoli rappresentanti regionali”.
“Solo da un dialogo aperto e rispettoso – conclude Miccichè – può nascere una candidatura unica, forte e pienamente rappresentativa delle diverse anime e delle migliori energie del centro-destra. La forza di una coalizione sta nella sua unità e nella sua capacità di proporre una visione comune, lavorando insieme con senso di responsabilità e proponendo una leadership competente e unitaria”.

Di Redazione Redazione

