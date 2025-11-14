Campobello News

Amministrative: Leonardo Bascio il primo candidato a sindaco

Nov 14, 2025

Riceviamo e pubblichiamo

 

Campobello di Mazara -I rappresentanti della società civile che si riconoscono nei movimenti: Campobello 5.0, Alternativa Civica e Orizzonti Comuni, rendono noto che, al termine di un periodo di analisi e confronto volto a valorizzare le energie presenti nella comunità, è stata individuata la figura di Leonardo Bascio, stimato imprenditore del settore oleario, quale possibile riferimento per la candidatura a sindaco nell’ambito del progetto politico di “Rinascita Campobellese”.
In questa fase, la società civile attende di conoscere le determinazioni che Forza Italia vorrà assumere in merito a tale individuazione e conferma la propria disponibilità a proseguire il dialogo con tutte le realtà interessate a contribuire al percorso di rinnovamento e crescita della comunità campobellese.

