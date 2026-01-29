Amministrative 2026, Noi Moderati si prepara per le prossime elezioni

Riceviamo e pubblichiamo

La coalizione, formata dalle forze politiche e civiche Cambia-Menti, Campobello Nuova, Futuristi, N.O.I., Generazione Futura e Azzurri per Campobello, accoglie con grande entusiasmo al suo interno il PARTITO Noi Moderati – Campobello di Mazara, guidato dal Dott. Giuseppe Ditta, il quale, condividendo la visione e il progetto politico, decide di aderire al percorso portato avanti fin ora in vista delle amministrative 2026. Essendo composto per lo più da giovani professionisti, Noi Moderati rappresenta un valore aggiunto per la coalizione, portando competenze, entusiasmo e una visione politica improntata a moderazione, pragmatismo e partecipazione attiva. La coalizione continua a crescere incessantemente, rafforzando il progetto politico e organizzativo condiviso. Il percorso resta quello già programmato: la costruzione partecipata del programma elettorale e la definizione di una squadra di candidati al Consiglio Comunale rappresentativa e competente. Solo al termine di questo lavoro politico e programmatico maturerà, in modo naturale e condiviso all’interno della coalizione, la scelta della candidatura a Sindaco. Tutte le forze confermano l’impegno a costruire un programma amministrativo solido e concreto, fondato su dialogo, inclusione e collaborazione, capace di rispondere alle esigenze della città e di accompagnare la crescita e lo sviluppo di Campobello di Mazara.

Campobello di Mazara, 29 gennaio 2026

Cambia-Menti: Sabina Lazzara Francesco Passanante Tommaso Di Maria

Campobello Nuova: Mauro Stallone

Futuristi: Fabrizio Accardi

N.O.I.: Antonino Lucchino Silvio Alagna

Generazione Futura: Vincenzo Cuttone

Azzurri per Campobello: Michele Di Natale Giuseppe Caravà

Noi Moderati Giuseppe Ditta

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati