Amministrative 2026. Il plauso di Alternativa Civica per la scesa in campo di Daniele Mangiaracina

Campobello di Mazara – Amministrative 2026. Daniele Mangiaracina scende in campo: il plauso di Alternativa Civica

Il movimento politico Alternativa Civica, per mezzo del Presidente Rino Dilluvio, del Segretario dott. Vincenzo Pisciotta e del Consigliere comunale di riferimento dott.ssa Mariangela Vampiro, esprime apprezzamento per la discesa in campo di Daniele Mangiaracina nel progetto di Rinascita Campobellese.

La coalizione è composta da Forza Italia, Alternativa Civica, Orizzonti Comuni e Campobello 5.0.

«La discesa in campo di Daniele Mangiaracina nel ruolo di Coordinatore getta le basi per una nuova stagione politica, certamente stimolante e ricca di prospettive. Siamo convinti che Mangiaracina saprà imprimere quell’impulso innovativo e programmatico di cui la città di Campobello di Mazara ha bisogno, aggregando tutte le forze politiche che oggi si riconoscono come alternativa all’attuale amministrazione».

Si legge nella nota.

