Campobello News

Informazione in un click- Blog di Informazione-

Campobello di Mazara

Amministrative 2026, Azzurri per Campobello ufficializza l’adesione alla coalizione civica

Dic 23, 2025

 

 

Azzurri per Campobello entra ufficialmente nella coalizione civica che si prepara alle elezioni amministrative della primavera 2026. La decisione è stata assunta all’unanimità dal Direttivo comunale del movimento, al termine di una serie di incontri con le forze che già compongono l’alleanza.

La coalizione riunisce i movimenti Cambia-Menti, Campobello Nuova, Futuristi, N.O.I., Generazione Futura e altre realtà politiche e civiche del territorio. Con l’adesione al progetto, Azzurri per Campobello condivide i valori fondanti dell’intesa e il cronoprogramma che porterà alla definizione della proposta politica e della squadra in vista dell’elezione del sindaco e del consiglio comunale.

Il Direttivo ha inoltre conferito mandato al segretario politico, Michele Di Natale, per la sottoscrizione dell’accordo che sancisce l’ingresso formale del movimento nella coalizione.

Attraverso i propri organismi politici e organizzativi, Azzurri per Campobello annuncia il proprio contributo alla costruzione di un progetto politico alternativo e credibile, capace di rispondere alle esigenze della comunità locale.

Il movimento ribadisce infine la volontà di mantenere un percorso basato su apertura, dialogo e inclusione, senza porre veti nei confronti di forze politiche o realtà civiche. L’invito è rivolto a tutti coloro che credono nella rinascita della città e intendono partecipare a un processo di ricostruzione condivisa.

 

Di Redazione Redazione

Articoli correlati

Campobello di Mazara

Campobello di Mazara : Natale al Cinema, la programmazione del Cine Teatro Olimpia dal 22 al 28 dicembre

Dic 23, 2025
Campobello di Mazara

Sabato 27 dicembre, alle ore 21:00, il Teatro Olimpia di Campobello di Mazara ospiterà lo spettacolo Dialoghi tra il Gran Me e il Piccolo Me.

Dic 23, 2025
Campobello di Mazara

Dieci anni di coraggio, sorrisi e mare d’inverno: torna il Bagno di Capodanno a Tre Fontane

Dic 23, 2025

You missed

TRAPANI

Attivo il nuovo numero telefonico per le prenotazioni CUP dell’ ASP Trapani

24 Dicembre 2025 Redazione Redazione
Marsala

MARSALA, NELLA PARROCCHIA DI CIAVOLO PRIMA EDIZIONE DEL PRESEPE VIVENTE

24 Dicembre 2025 Redazione Redazione
Mazara del Vallo

NATALE 2025, IL VESCOVO GIURDANELLA: «NO ALL’EGOISMO E ALL’INDIFFERENZA»

24 Dicembre 2025 Redazione Redazione
Campobello di Mazara

Campobello di Mazara : Natale al Cinema, la programmazione del Cine Teatro Olimpia dal 22 al 28 dicembre

23 Dicembre 2025 Redazione Redazione