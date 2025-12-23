Amministrative 2026, Azzurri per Campobello ufficializza l’adesione alla coalizione civica

Azzurri per Campobello entra ufficialmente nella coalizione civica che si prepara alle elezioni amministrative della primavera 2026. La decisione è stata assunta all’unanimità dal Direttivo comunale del movimento, al termine di una serie di incontri con le forze che già compongono l’alleanza.

La coalizione riunisce i movimenti Cambia-Menti, Campobello Nuova, Futuristi, N.O.I., Generazione Futura e altre realtà politiche e civiche del territorio. Con l’adesione al progetto, Azzurri per Campobello condivide i valori fondanti dell’intesa e il cronoprogramma che porterà alla definizione della proposta politica e della squadra in vista dell’elezione del sindaco e del consiglio comunale.

Il Direttivo ha inoltre conferito mandato al segretario politico, Michele Di Natale, per la sottoscrizione dell’accordo che sancisce l’ingresso formale del movimento nella coalizione.

Attraverso i propri organismi politici e organizzativi, Azzurri per Campobello annuncia il proprio contributo alla costruzione di un progetto politico alternativo e credibile, capace di rispondere alle esigenze della comunità locale.

Il movimento ribadisce infine la volontà di mantenere un percorso basato su apertura, dialogo e inclusione, senza porre veti nei confronti di forze politiche o realtà civiche. L’invito è rivolto a tutti coloro che credono nella rinascita della città e intendono partecipare a un processo di ricostruzione condivisa.

