Amministrative 2026 a Campobello di Mazara: tre candidati ufficiali, alleanze in fermento

Campobello di Mazara entra ufficialmente nel clima elettorale in vista delle elezioni amministrative di maggio 2026, con tre candidati già ufficializzati e diverse coalizioni che stanno definendo il proprio ruolo. Tuttavia, alcune forze politiche devono ancora esprimersi, lasciando il quadro elettorale aperto e competitivo.

I candidati e le loro coalizioni

Daniele Mangiaracina

Candidato sindaco sostenuto da un fronte politico definito Rinascita Campobellese, che include:

Forza Italia , Alternativa Civica, Campobello 5.0, Orizzonti Comuni e Azione.

Dr. Giuseppe Stallone

Sostenuto da una larga coalizione di movimenti civici e partiti locali, tra cui:

Campobello Nuova, Futuristi, Azzurri per Campobello, Noi Moderati, Generazione Futura, N.O.I., Noi per Campobello e Libertas Democrazia Cristiana.

Gli esponenti di questi gruppi hanno indicato in Stallone, Medico, Professore Universitario e politico con lunga esperienza amministrativa, la figura più idonea a guidare questa aggregazione, sottolineando la sua competenza, la conoscenza del territorio e il merito personale, in relazione alla particolare situazione in cui versa oggi il Comune.

Piero Di Stefano

Candidato unitario scelto da una coalizione composta da:

Democrazia Cristiana, Unione di Centro, Fratelli d’Italia, insieme alle realtà civiche Democrazia e Libertà, Democratici e La Forza dei Fatti.

Di Stefano, attuale presidente del Consiglio comunale, porta con sé esperienza amministrativa consolidata e un percorso politico maturato negli anni all’interno delle istituzioni locali.

Forze politiche ancora in attesa

Nonostante le candidature ufficiali, alcuni partiti e correnti politiche di rilievo non hanno ancora espresso le proprie posizioni. Tra questi:

Partito Democratico

Lega

Movimento 5 Stelle

Movimento Politico Cambiamenti

altri movimenti e altre liste civiche

Queste forze potrebbero influenzare in maniera significativa l’esito della competizione, definendo alleanze e strategie nei prossimi giorni.

Conclusioni: un quadro elettorale aperto

Con le elezioni ormai alle porte, i candidati iniziano a delineare programmi, strategie di coalizione e confronti pubblici, mentre i cittadini attendono le mosse delle forze politiche mancanti. La campagna elettorale a Campobello di Mazara si annuncia quindi aperta, intensa e ricca di possibili sorprese, con tutte le componenti chiamate a chiarire la propria posizione e mobilitare consenso sul territorio.

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