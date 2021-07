Sciacca. Giornata speciale per il WWF Sicilia Area Mediterranea ODV: liberata una tartaruga marina.

Giornata speciale per il WWF Sicilia Area Mediterranea ODV, che ha avuto l’onore di organizzare la liberazione di una tartaruga Caretta caretta nelle acque del mare di Sciacca.

Grazie alla disponibilità della Guardia Costiera di Sciacca, e del Comandante T.V. Francesco Petronelli che ha messo a disposizione due natanti, si è potuto dar seguito al progetto di liberazione per mare, senza pubblico, per consentire all’animale un reinserimento in natura assente da stress.

Come sempre, il Centro Recupero Fauna Selvatica di Cattolica Eraclea, che a Lampedusa ha curato la bestia, si è stati puntuali e precisi.

“Gondola”: così è stata battezzata la tartaruga marina, perché nuota con una sola pinna anteriore.

Da Lampedusa a Porto Empedocle, dove Dino Valenti, prezioso collaboratore del dell’Associazione Caretta caretta che gestisce il Centro, con suo mezzo, ha trasportato la tartaruga fino a Sciacca insieme a due volontari e a Giuseppe Mazzotta, Presidente del WWF Sicilia Area Mediterranea ODV.

Al porto di Sciacca c’erano tutti, Giuseppe Di Giovanna, presidente della Lega Navale di Sciacca, che ha messo a disposizione una barca d’appoggio per ospitare le persone ad assistere all’evento, Fabio Mazzotta, nuovo responsabile WWF per la zona di Sciacca, e la stampa.

Il foto-videomaker Santo Tirnetta, socio della Lega Navale, con suo mezzo, ha fatto delle stupende riprese subacquee indossando la maglietta del Progetto Tartarughe del WWF.

A rilasciare materialmente in mare la tartaruga marina è stato Dylan Pelletti, operatore WWF del Life EuroTurtles, che si è letteralmente sdraiato sulla plancia di poppa del mezzo della Guardia Costiera per rendere quanto più dolce l’impatto dell’animale con l’acqua.

QUESTO IL TESTO DEL COMUNICATO DIFFUSO DALLA GUARDIA COSTIERA DI SCIACCA

LA GUARDIA COSTIERA DI SCIACCA, IL WWF E GLI OPERATORI DEL CENTRO DI RECUPERO FAUNA SELVATICA DI CATTOLICA ERACLEA RILASCIANO IN MARE UN ESEMPLARE DI TARTARUGA “CARETTA CARETTA” IN PRECEDENZA CURATA.

Nella mattinata di mercoledì 30 giugno, personale militare della Guardia Costiera di Sciacca, insieme agli operatori specializzati del centro di recupero fauna selvatica e tartarughe marine di Cattolica Eraclea e ai volontari del WWF Sicilia Area Mediterranea ODV hanno rilasciato in mare una tartaruga marina della specie “Caretta Caretta” che, lo scorso 10 dicembre, era stata ritrovata in località “San Marco” del Comune di Sciacca, agonizzante e bisognosa di cure. L’esemplare di tartaruga, chiamata dai soccorritori “Gondola”, è stata curata prima nel centro di recupero di Cattolica Eraclea e successivamente nel centro specialistico di Lampedusa.

L’iniziativa, avvenuta nell’ambito della stretta collaborazione istituzionale tra la Guardia Costiera ed il WWF Italia, organizzazione che, tra i suoi compiti, svolge specifiche attività finalizzate alla ricerca ed alla conservazione delle tartarughe marine, è stata effettuata a circa 500 metri dalla costa, nelle acque antistanti la citata località “San Marco” e, al fine di permettere l’ottimale riuscita dell’operazione, ha visto l’impiego di 2 unità navali della Guardia Costiera di Sciacca e di un ulteriore mezzo nautico di supporto-logistico messo a disposizione dalla Lega Navale di Sciacca.

La tutela dell’ambiente marino e della relativa fauna rientra tra i principali compiti istituzionali della Guardia Costiera volti a proteggere il prezioso e delicato ecosistema naturale. Si ricorda che, da quest’anno, ogni cittadino ha la possibilità, mediante la nuova funzione “avvistamenti” dell’App “#PlasticFreeGC”, nata nell’ambito di un progetto di comunicazione ed educazione ambientale sul contrasto alla dispersione delle microplastiche in mare lanciato dal Comando generale della Guardia Costiera nel 2019 su diretto mandato dell’allora Ministero dell’Ambiente, di segnalare in diretta, attraverso il proprio smarthphone, la presenza in mare di particolari specie marine. Le informazioni così ricevute confluiscono presso la Centrale Operativa del Comando Generale della Guardia Costiera a Roma per essere sottoposte alla successiva verifica scientifica da parte dell’Istituto Tethys ONLUS.

