Allerta meteo: scuole chiuse a Campobello di Mazara

Gen 19, 2026

CAMPOBELLO DI MAZARA – A seguito del peggioramento delle condizioni meteorologiche previsto nelle prossime ore anche sul territorio comunale, il sindaco di Campobello di Mazara ha disposto, in via precauzionale, con apposita ordinanza sindacale, la chiusura di tutte le scuole cittadine di ogni ordine e grado.

La sospensione delle attività scolastiche scatterà a partire dalle ore 16 di oggi e resterà in vigore per l’intera giornata di domani, martedì 20 gennaio, al fine di tutelare l’incolumità di studenti, famiglie e personale scolastico.

La situazione meteo è costantemente monitorata a livello provinciale e regionale. È prevista inoltre una riunione della cabina di regia con la Prefettura alle ore 17, durante la quale verranno valutati eventuali aggiornamenti o ulteriori provvedimenti in base all’evoluzione del quadro meteorologico.

L’Amministrazione comunale invita tutta la cittadinanza alla massima prudenza, raccomandando di limitare gli spostamenti allo stretto necessario, di non sostare in prossimità di alberi, strutture instabili o aree potenzialmente pericolose, e di evitare comportamenti che possano esporre a situazioni di rischio.

Particolare attenzione viene rivolta alle zone costiere: si invita infatti a non transitare sul lungomare di Tre Fontane e, più in generale, lungo l’intero litorale comunale, a causa delle possibili mareggiate e delle forti raffiche di vento previste.

Seguiranno eventuali comunicazioni ufficiali attraverso i canali istituzionali del Comune in caso di ulteriori sviluppi.

