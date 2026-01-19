Allerta maltempo: scuole e luoghi pubblici chiusi a Castelvetrano domani 20 Gennaio

Allerta maltempo: scuole e luoghi pubblici chiusi martedì 20 gennaio a Castelvetrano

CASTELVETRANO – A causa delle avverse condizioni meteorologiche previste per le prossime ore, il sindaco di Castelvetrano Giovanni Lentini ha firmato nel primo pomeriggio di oggi un’ordinanza sindacale che dispone, per la giornata di martedì 20 gennaio, la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti nel territorio comunale.

Il provvedimento riguarda anche la chiusura di diversi siti e strutture pubbliche, tra cui parchi e ville comunali, parchi giochi e il cimitero comunale. È stato inoltre annullato l’allestimento del tradizionale mercatino del martedì, previsto nell’area adiacente al cimitero.

All’interno dell’ordinanza è previsto anche il divieto assoluto di transito e sosta in prossimità di ponteggi, cantieri edili e pannelli pubblicitari, considerati potenzialmente pericolosi a causa del vento forte e delle precipitazioni attese.

Particolare attenzione è rivolta alle aree costiere: per i residenti della prima fascia di Marinella di Selinunte e Triscina, il sindaco raccomanda di evitare di recarsi nelle abitazioni situate a ridosso della costa, per motivi di sicurezza legati alle condizioni meteo-marine avverse attualmente in atto e previste per le prossime ore.

L’Amministrazione comunale invita la cittadinanza alla massima prudenza, suggerendo di limitare gli spostamenti allo stretto necessario e di seguire gli aggiornamenti ufficiali diffusi attraverso i canali istituzionali.

