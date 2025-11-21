Campobello News

Santa Ninfa

Alberto Urso accende Santa Ninfa: musica, emozioni e tradizioni alla Sagra della Pecora 2025

Nov 21, 2025

Alberto Urso accende Santa Ninfa: musica, emozioni e tradizioni alla Sagra della Pecora 2025

 

 

 

Santa Ninfa è pronta a vibrare! 🎉
Sabato 22 novembre 2025, Piazza Libertà si trasforma nel cuore pulsante della festa grazie al super ospite di quest’anno: Alberto Urso, il tenore-cantautore messinese che ha fatto innamorare l’Italia intera con la sua voce potente e il suo stile inconfondibile.

Sì, proprio lui: il vincitore di Amici 18, il ragazzo dagli occhi blu che ha conquistato il pubblico di Sanremo con “Il sole ad est”. E adesso arriva live a Santa Ninfa per un concerto totalmente gratuito.
Ore 21:00. Palco aperto. Emozioni assicurate. 🎤✨

Un Giorno da Pecora 2025: non la solita sagra

Il concerto fa parte di “Un Giorno da Pecora – Sagra della Pecora della Valle del Belice 2025”, l’evento che ogni anno riesce nell’impresa di unire tradizione e divertimento.
Non parliamo della “classica” sagra di paese: qui si mangia bene, si ascolta buona musica e ci si diverte davvero, tra stand, profumi irresistibili e gente pronta a fare festa.

Perché non puoi mancare

  • 🎶 Alberto Urso live (e già basterebbe)

  • 😋 Street food belicino che merita

  • 🎉 Atmosfera pazzesca in una piazza piena di vita

  • 🆓 Ingresso gratuito: vieni, porta chi vuoi e goditi la serata

Se cerchi un modo per passare un sabato diverso, con bella musica e buon cibo, questo è l’evento giusto. Santa Ninfa si prepara a riempirsi di energia, sorrisi e vibrazioni positive.

📍 Piazza Libertà – Santa Ninfa (TP)
📅 22 Novembre 2025 – Ore 21:00
🎟️ Ingresso gratuito

