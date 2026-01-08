Al via il 12 gennaio i lavori per due nuove rotatorie sulla SP 51: più sicurezza tra Campobello, Tre Fontane e Torretta Granitola

Prenderanno il via il prossimo 12 gennaio i lavori per la realizzazione di due nuove rotatorie lungo la Strada Provinciale 51, l’arteria che collega Campobello di Mazara alle frazioni balneari di Tre Fontane e Torretta Granitola. Un intervento strategico e atteso, finalizzato a migliorare in modo concreto la sicurezza stradale in due dei punti più critici della viabilità cittadina.

Le rotatorie sorgeranno in corrispondenza di due snodi ad alta incidentalità: il bivio delle Cave di Cusa e l’incrocio che conduce a Torretta Granitola, tristemente noti per essere stati negli anni teatro di numerosi e gravi incidenti stradali. L’opera rappresenta dunque una risposta concreta a una problematica sentita da residenti, pendolari e turisti.

Il progetto è stato redatto dall’Amministrazione comunale di Campobello di Mazara e sarà interamente finanziato con fondi del Libero Consorzio Comunale di Trapani, a conferma dell’importanza strategica dell’intervento per l’intero territorio.

Nel dettaglio, i lavori prevedono:

la scarificazione del piano viabile ;

l’ eliminazione delle attuali corsie spartitraffico ;

la realizzazione di nuove corsie spartitraffico arricchite da spazi a verde ;

l’installazione di nuova e moderna segnaletica stradale, orizzontale e verticale.

La durata complessiva degli interventi sarà di 120 giorni. Durante questo periodo saranno inevitabili modifiche temporanee alla circolazione veicolare, nei tratti di strada interessati, che verranno comunicate progressivamente per limitare al minimo i disagi agli automobilisti.

A eseguire le opere saranno due imprese specializzate:

la “Impresa Edile Oddo Paolo S.” , incaricata della realizzazione della rotatoria in prossimità delle Cave di Cusa ;

la “Rachele Costruzioni S.r.l.s.”, che curerà invece la rotatoria di Torretta Granitola.

Il coordinamento e la supervisione tecnica dei lavori saranno affidati alle figure del settore comunale dei Lavori Pubblici: l’architetto Antonio Giarraputo, il geometra Fabio Castiglione, il geometra Vito Etiopia e l’ingegnere Calogero Passanante.

Con questo intervento, l’Amministrazione comunale si appresta a consegnare alla città due infrastrutture fondamentali, destinate a ridurre drasticamente il rischio di incidenti e a rendere più sicura e fluida una delle arterie stradali più trafficate e pericolose di Campobello di Mazara..

