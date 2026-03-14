Al via i lavori sulla SP 30 tra Santa Ninfa e Castelvetrano

Quinci: “Un risultato frutto di collaborazione istituzionale e continuità amministrativa”

Sono ufficialmente iniziati i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sulla Strada Provinciale 30, l’arteria che collega Santa Ninfa a Castelvetrano, un intervento atteso da tempo per migliorare la sicurezza e la viabilità nel territorio della Valle del Belice.

Ad annunciarlo è il presidente del Libero Consorzio Comunale di Trapani, Salvatore Quinci, che ha sottolineato come l’avvio dei lavori rappresenti il risultato di una lunga attività istituzionale condivisa.

“Continuità amministrativa, collaborazione istituzionale, impegno politico e sinergia tecnica: sono questi i quattro elementi decisivi che hanno permesso di dare una risposta concreta alla Valle del Belice e in particolare al Comune di Santa Ninfa”, ha dichiarato Quinci.

L’intervento prevede lavori di manutenzione sia ordinaria che straordinaria della struttura stradale, con l’obiettivo di superare i gravi dissesti e le deformazioni che negli anni hanno interessato l’arteria. Il progetto punta non solo alla messa in sicurezza della strada, ma anche al miglioramento complessivo della rete viaria di un territorio ampio e complesso come quello belicino.

Secondo il presidente del Libero Consorzio, l’operazione rappresenta anche il segno di una continuità amministrativa con la precedente fase commissariale dell’ente, il cui lavoro è stato ripreso e portato avanti dall’attuale amministrazione.

Fondamentale, inoltre, la collaborazione tra i diversi livelli istituzionali: dal Governo nazionale alla Regione Siciliana, fino al Libero Consorzio e al Comune di Santa Ninfa. Un ruolo attivo è stato svolto dal sindaco Carlo Ferreri e dall’assessore ai Lavori pubblici Filippo Paternò, che hanno seguito passo dopo passo un iter avviato nel 2021.

L’opera è finanziata con 4 milioni e 700 mila euro provenienti dal Fondo Sviluppo e Coesione 2021–2027, risorse che hanno consentito di superare le difficoltà legate a modifiche legislative e procedure burocratiche che negli anni hanno rallentato l’avanzamento del progetto.

Nel percorso che ha portato all’avvio dei lavori, Quinci ha voluto ricordare anche il contributo dell’europarlamentare Marco Falcone, dell’onorevole Stefano Pellegrino e dell’assessore regionale alle Infrastrutture e alla Mobilità Alessandro Aricò.

Importante anche la collaborazione tecnica tra gli enti coinvolti, con il Genio Civile di Trapani che ha avuto un ruolo centrale nella progettazione dell’intervento.

“L’avvio dei lavori sulla SP 30 – conclude Quinci – rappresenta un tassello importante di un mosaico più ampio che mira a migliorare l’assetto viario della Valle del Belice, condizione fondamentale per lo sviluppo e la crescita del territorio”.

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