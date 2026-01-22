Campobello News

Informazione in un click- Blog di Informazione-

Campobello di Mazara

Al Cine Teatro Olimpia un doppio appuntamento imperdibile: horror e riflessione sul grande schermo

Gen 22, 2026

Al Cine Teatro Olimpia un doppio appuntamento imperdibile: horror e riflessione sul grande schermo

Campobello di Mazara – Da giovedì 22 gennaio 2026, il Cine Teatro Olimpia torna ad accendere le emozioni con una programmazione che promette di coinvolgere pubblici diversi, dagli amanti dell’horror più inquietante a chi cerca un cinema capace di far riflettere sulla vita e sulle relazioni.

Una sala completamente riscaldata, proiezioni in 4K e audio Dolby garantiscono un’esperienza cinematografica di alto livello, confermando il Cine Teatro Olimpia come punto di riferimento culturale del territorio.

👻 RETURN OF SILENT HILL – ore 18.00

Ad aprire la serata è Return of Silent Hill, un ritorno attesissimo nella città maledetta più famosa del cinema horror. Un viaggio oscuro tra incubi, misteri e presenze terrificanti, dove il confine tra realtà e paura si dissolve. Un film imperdibile per chi ama atmosfere cupe, tensione psicologica e storie capaci di lasciare il segno.

🎭 PRENDIAMOCI UNA PAUSA – ore 20.00 e ore 22.00

In seconda serata spazio a Prendiamoci una pausa, un film intenso, attuale e profondamente umano. Una storia che invita a rallentare, a riflettere sulle relazioni, sulle scelte personali e sul senso del tempo che viviamo. Emozioni autentiche che trovano nel grande schermo il luogo ideale per essere vissute fino in fondo.

Il Cine Teatro Olimpia continua così a offrire cinema di qualità, alternando generi diversi e proponendo contenuti capaci di intrattenere e far pensare.

📲 Per restare sempre aggiornati sulla programmazione è possibile entrare nel gruppo WhatsApp ufficiale:
👉 https://chat.whatsapp.com/DtAZCyUGmjx6JT7PyNxbIT

📞 Info: 327 846 8409

🎟️ L’invito è chiaro: scegli il tuo film, spegni la routine e vivi il cinema al Cine Teatro Olimpia. Campobello ti aspetta in sala.

Di Redazione Redazione

Articoli correlati

Amministrative 2026 Campobello di Mazara

Forza Italia accoglie Daniele Mangiaracina nella coalizione “Rinascita Campobellese”

Gen 22, 2026
Amministrative 2026 Campobello di Mazara

Amministrative 2026. Il plauso di Alternativa Civica per la scesa in campo di Daniele Mangiaracina

Gen 21, 2026
Campobello di Mazara

Campobello: Daniele Mangiaracina entra in “Rinascita Campobellese”

Gen 20, 2026

You missed

Pantelleria

Tasse comunali: la Uil Pantelleria chiede il “salva-famiglie”

23 Gennaio 2026 Redazione Redazione
POLITICA

Maltempo, seduta straordinaria della giunta regionale

22 Gennaio 2026 Redazione Redazione
Campobello di Mazara

Al Cine Teatro Olimpia un doppio appuntamento imperdibile: horror e riflessione sul grande schermo

22 Gennaio 2026 Redazione Redazione
Amministrative 2026 Campobello di Mazara

Forza Italia accoglie Daniele Mangiaracina nella coalizione “Rinascita Campobellese”

22 Gennaio 2026 Redazione Redazione