Al Cine Teatro Olimpia un doppio appuntamento imperdibile: horror e riflessione sul grande schermo

Campobello di Mazara – Da giovedì 22 gennaio 2026, il Cine Teatro Olimpia torna ad accendere le emozioni con una programmazione che promette di coinvolgere pubblici diversi, dagli amanti dell’horror più inquietante a chi cerca un cinema capace di far riflettere sulla vita e sulle relazioni.

Una sala completamente riscaldata, proiezioni in 4K e audio Dolby garantiscono un’esperienza cinematografica di alto livello, confermando il Cine Teatro Olimpia come punto di riferimento culturale del territorio.

👻 RETURN OF SILENT HILL – ore 18.00

Ad aprire la serata è Return of Silent Hill, un ritorno attesissimo nella città maledetta più famosa del cinema horror. Un viaggio oscuro tra incubi, misteri e presenze terrificanti, dove il confine tra realtà e paura si dissolve. Un film imperdibile per chi ama atmosfere cupe, tensione psicologica e storie capaci di lasciare il segno.

🎭 PRENDIAMOCI UNA PAUSA – ore 20.00 e ore 22.00

In seconda serata spazio a Prendiamoci una pausa, un film intenso, attuale e profondamente umano. Una storia che invita a rallentare, a riflettere sulle relazioni, sulle scelte personali e sul senso del tempo che viviamo. Emozioni autentiche che trovano nel grande schermo il luogo ideale per essere vissute fino in fondo.

Il Cine Teatro Olimpia continua così a offrire cinema di qualità, alternando generi diversi e proponendo contenuti capaci di intrattenere e far pensare.

📲 Per restare sempre aggiornati sulla programmazione è possibile entrare nel gruppo WhatsApp ufficiale:

👉 https://chat.whatsapp.com/DtAZCyUGmjx6JT7PyNxbIT

📞 Info: 327 846 8409

🎟️ L’invito è chiaro: scegli il tuo film, spegni la routine e vivi il cinema al Cine Teatro Olimpia. Campobello ti aspetta in sala.

